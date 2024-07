Llácer, a las puertas del primer test: «Hay hambre e ilusión»

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 26 de julio 2024, 13:45 | Actualizado 14:26h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Dani Llácer y la plantilla de Unionistas ya avista el primer test de pretemporada, el que disputa este mismo sábado a partir de las 19:30 horas en el estadio Adolfo Suárez frente al Real Ávila (con entrada general para la afición de 10 euros) y, en este sentido, el técnico valenciano se muestra «hambriento e ilusionado de que empiece a rodar el balón»: «Estas diez sesiones en todos los sentidos, han sido muy buenas. Esas sensaciones que teníamos de los jugadores nuevos, esa hambre e ilusión que nos mostraban viéndolos en vídeo y los feedback que nos habían hecho llegar se han visto sobre el campo. Quiero dar las gracias a los veteranos en las labores de adaptabilidad de los nuevos que han llevado a cabo. Nos han echado una mano al cuerpo técnico. La verdad que estamos muy ilusionados», afirmó el preparador valenciano antes de poner los puntos sobre las íes del primer encuentro amistoso, ante un recién ascendido a la Segunda RFEF: «Más que a nivel táctico, que es seguro vamos a trabajar los modelos con balón y sin balón y también a balón parado, que hemos visto este viernes, lo que queremos es que se establezcan esos vínculos entre ellos, que creemos que es lo más importante de la pretemporada, afianzar esas relaciones que luego van a generar que tenga una transferencia positiva tanto en el plano táctico como físico».

Para el choque de este sábado, tras haberse completado la sexta y última sesión de la semana, Llácer no contará con ninguna baja ni de jugadores del primer equipo ni de la cantera. «Van a ir todos». Con respecto a los 17 miembros actuales del vestuario, Carlos García tendrá 25 o 30 minutos pese a haberse podido entrenar tan solo dos sesiones. «A nivel de cantera van a ir todos los que están participando en los entrenamientos. Ya lo dije, si tocan la puerta y la rompen tendrán oportunidades».

Puesta de largo de Coronas, Mikel e Imanol Baz

Marco Coronas, Rubén Andrés, Mikel Serrano e Imanol Baz. LAYA

Tras la sesión de entrenamiento, y a la espera de que Gorka Santamaría se acabe de desvincular del Nástic de Tarragona para poder anunciar su fichaje, Rubén Andrés dio la bienvenida a tres nuevas altas: el portero Marco Coronas y los defensas Mikel Serrano e Imanol Baz.

El guardameta criado en la cantera del Real Oviedo señaló que el club le pareció «la mejor opción porque puede llegar a ser un trampolín o un buen sitio para asentarse». Mikel Serrano quiso destacar la confianza mostrada por el club, que ya trató de hacerse con sus servicios el pasado mercado invernal: «Estoy donde quiero estar. A partir de la llamada de Rubén he seguido al club todos los partidos, es un equipo que me llama mucho la atención». Por último, Imanol Baz recordó su único encuentro hasta ahora en el Reina Sofía: »El año pasado, cuando vine, me sorprendió mucho la afición y cómo apretaban. Para mí, fichar por Unionistas una decisión correcta. Es el mejor sitio para seguir progresando. Íñigo Muñoz me ha dicho que la afición y el club son de diez».

