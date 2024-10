Reunión a cuatro bandas en el Salamanca UDS

La Gaceta Salamanca Martes, 8 de octubre 2024, 22:51 | Actualizado 22:57h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El perdón público tras el doloroso partido frente al Bergantiños del pasado domingo, las peticiones de dimisión y la tensión vivida a las puertas de los vestuarios del Helmántico han dado paso a una reunión a cuatro bandas para exponer el estado del club tras el tormentoso arranque de campaña en el Salamanca UDS.

En este encuentro, producido el pasado lunes, estuvieron presentes el presidente Manuel Lovato, el exdIrector general y segundo técnico del primer equipo, Rafael Dueñas, una representación de la plantilla, encabezada por el capitán Antonio Amaro y representantes de peñas.

En esta reunión el club habría pedido paciencia a la afición, aludiendo al cambio de catogoría y a que buena parte de la plantilla es nueva, para así ser capaces de enderezar la marcha.

En el plano extradeportivo se pasó revista a la crisis institucional provocada tras la victoria del equipo en Guijuelo, en la que se llegó a pedir el despido de Dueñas de la entidad, algo que la mayoría de peñistas presentes arropó en un comunicado posterior. Sin embargo, esa situación no solo no se produjo sino que en esta reunión se volvió a recalcar que Dueñas es la persona de máxima confianza del presidente y que en caso de que dejara el banquillo seguiría ligado al club en cualquier otra área como ya ha sucedido en anteriores ocasiones. Además, se habría puesto sobre la mesa, siempre según las fuentes que estuvieron presentes en esta reuinón, que la relación con el grueso de los fichajes de Lovato para los despachos no es la más óptima a día de hoy. Llegando a poner sobre la mesa no solo lo sucedido en torno al césped del estadio, tema tan opaco hasta este domingo, así como con la licencia.

Según un acta que está circulando como la espuma entre aficionados del club a través de whatsApp, firmado por la peña oficial Young Boys, Lovato habría afirmado en esta reunión que no se conoce el «públicamente el nombre del verdadero líder»: «Comentó las buenas intenciones de Federico Blázquez, cara visible, y las intenciones de beneficio que llevan parte del grupo. Finalizó este asunto diciendo que se la habían vuelto a jugar». En este sentido Lovato y Dueñas aprovecharon para cargar una vez más contra Movilla, al que acusaron de haber, siempre según este acta, generado una deuda de 2,8 millones de euros, o Lolo Escobar.