Martín Galván pide disculpas «de verdad» por su gesto a la grada El jugador asegura que no fue para toda la afición si no que fue la reacción «para un grupo» del que viene recibiendo «desde hace tiempo» insultos

Martín Galván, el jugador sobre el que se canalizó el enfado de la afición tras la desastrosa derrota de este domingo frente al Bergantiños tras celebrar su gol llevándose el dedo índice a la boca, tal y como había avanzado este diario, pidió disculpas a la afición por el gesto a través de un vídeo publicado por el club en redes sociales. En su mensaje señala una campaña de insultos por un sector del Helmántico «partido tras partido», además de insistir en «pedir disculpas sinceras»: «No volverá a ocurrir».

Su mensaje íntegro es el siguiente: «Pedirles sinceras disculpas. Lo que pasó ayer fue un gesto en el que me equivoco porque que generalizo, parece que lo hago para toda la gente, pero no es así. Ese gesto viene por una situación que se viene arrastrando ya desde hace tiempo, en el que hay ciertas personas que se meten conmigo a través de insultos, en redes sociales, partido tras partido, cada vez que toco un balón… Esa gente no entiende que en la grada están mi esposa y mis hijos y que sin razón escuchen todo eso. Mi hija me pregunta por qué te dicen todo eso y no sé que decirle. Por eso reaccioné así ayer, sumando que todos tuvimos un mal día en donde nada salió, más las pulsaciones y lo que traía arrastrado fue porque reaccioné así. Discuplarme de verdad».

