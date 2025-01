Juancho corta su mala racha: «Este año no se está dando como quería, pero ahora me veo con más apoyos en el campo» El cafetero llevaba siete partidos seguidos sin ver portería hasta que marcó en La Planchada. Ahora tiene entre ceja y ceja el derbi de este domingo para sumar su cuarta diana del curso

Con el reloj marcando las 15:47 horas, Juancho cortó este pasado sábado en La Planchada de Astillero una racha de siete encuentros consecutivos sin encontrar portería rival. Una dinámica «jodida» para un delantero que está enamorado de todo lo que engloba al Salamanca UDS. En su tercera etapa en el conjunto salmantino, el colombiano afronta la segunda vuelta con el objetivo de que el de este sábado sea el primero de muchos goles para ayudar al club en su misión por concluir en puestos de playoff de ascenso. En la primera parte de la temporada, tan solo guardó dos tantos en su taquilla (Coruxo y Real Ávila), en ambos compromisos el ariete igualaba la contienda para los suyos.

Antes de hablar de su diana en Cantabria, ¿cuánto de importante era sacar los tres puntos este pasado fin de semana?

—En el vestuario repetíamos que era súper importante volver a entrar en la dinámica de ganar. La derrota contra el Escobedo ninguno la esperaba y los tres puntos nos motivan para seguir el camino de los objetivos.

El último encuentro ofreció dos caras muy diferentes del equipo. ¿Cómo se vio desde dentro, y en qué cambio el equipo para firmar dos partes tan dispares?

—Fue así, pero realmente creo que la primera parte que hicimos fue la mejor primera parte de la temporada. Salimos muy bien y luego la segunda parte bajamos un poco. El rival también ajusta cosas al descanso e intenta contrarrestarnos. Se notó un poco que ellos dieron un pasito más en la segunda parte, pero bueno competimos como había que hacerlo.

Respecto al tema personal, a los 17 minutos de partido cortaba una racha de 630 minutos sin encontrar la portería rival.

—Este año no se están dando como quería, pero ahora me veo con más apoyos en el campo, y creo que el trabajo no es solo marcar goles, también ayudar en todo al equipo.

¿Buena parte de la culpa que se encuentre más liberado en el campo es gracias a la llegada de Ángel?

—Puede ser. Ángel es un delantero total la verdad, y nos hace jugar mucho. Va hacia adelante, va al espacio, está muy cerca de Emaná y sí, es verdad, que me libera a mí y a los mediocentros para poder hacer más nuestro juego.

Se siente más cómodo a nivel individual por lo que cuenta.

—Sí la vedad. Siempre he estado cerca de los delanteros y ahora me veo con más apoyos dentro del campo porque puedo asociarme y puedo estar más en la línea de arriba. Se vio en el gol. Un balón donde se asociaron los dos delanteros, luego la abren a banda. Y a mí eso me da mucho porque puedo tener más unos contra unos y poder hacer más mi juego.

Con 2 jornadas cumplidas de la segunda vuelta, ¿el gol le ayuda a realizar un 'reset' para la segunda parte de la temporada?

—El gol en Astillero me ayuda, y mucho. Coges buenas sensaciones y te motiva para intentar que dure esta racha todo lo posible. Todos los jugadores tenemos rachas y hay que saberlas aprovechar, y espero que pueda prolongar esta línea contra el Guijuelo.

Vuelven a casa para afrontar el derbi. Pero, esta temporada el Helmántico no pasa por ser un fortín. ¿Existe una presión por jugar en casa?

—Pues de todo un poco al final. Los equipos vienen muy motivados siempre por el escenario, y también hay jugadores que les suma lo externo. Todo se acumula. Es por eso que todo dentro del vestuario vamos a una y nos apoyamos los unos a los otros.

La afición siempre está con ustedes, pero, echan en falta algo más de apoyo como el día de Escobedo.

—Es normal que una derrota como la de Escobedo genere esa incertidumbre entre la afición, pero a veces pedimos un poco de tranquilidad y que no duden de los jugadores. Ellos son un pilar fundamental para conseguir lo que todos queremos. Todos unidos podemos hacer grandes cosas, no tengo duda de ello.

