Ángel García y Berardozzi, «encantados» con su llegada al Salamanca UDS

Jueves, 23 de enero 2025

Aunque ya llevan dos partidos disputados como futbolistas del Salamanca UDS, este jueves han sido presentados dos de los fichajes de este mercado de invierno: Ángel García y Tomás Berardozzi. Ambos se han mostrado «encantados» por su llegada y consideran que hay una buena plantilla para cumplir los objetivos.

«Estoy muy contento de estar aquí y tenía muchas ganas de venir a este club, desde hace mucho más de lo que os imagináis. El trato es magnífico y creo que voy a estar muy a gusto en lo que queda de temporada», reconocía el atacante murciano, que explicaba desde cuándo se venía manejando su llegada al Salamanca UDS: «En verano comenzamos a hablar, pero desgraciadamente ya había firmado por el Torremolinos. Le dije a Rafa Dueñas que mi contacto lo tenía y en noviembre retomamos los contactos. Tenía claro que si salía del Torremolinos mi plan A era el Salamanca UDS«.

Ángel García considera que donde mejor se encuentra es como delantero centro, jugando con un compañero al lado, y se deshace en elogios para Emaná, junto al que salió de inicio frente al Escobedo: «Lo que más me gusta es tener una referencia al lado, tengo más libertad. Con Emaná me sentí muy cómodo. Además, me ha acogido muy bien y está haciendo un poco esa función de hermano mayor«.

Por su parte, Tomás Berardozzi desveló cuándo se había empezado a fraguar su llegada: «Desde finales de diciembre Dueñas empezó a contactar conmigo y a mi me encantó ese interés. En el Arenteiro estaba jugando minutos pero no los que yo quería. Necesitaba venir y estoy con muchas ganas«.

El lateral izquierdo argentino confía en las posibilidades del equipo de luchar por el ascenso a Primera Federación: «Creo que hay plantilla para ello. Me he encontrado un muy buen equipo y sobre todo un muy buen vestuario. Los nuevos nos sentimos muy cómodos y eso nos hace más fácil desarrollarnos dentro del campo«.