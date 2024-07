Dori Ruano alaba la presencia de Lorena Martín en los Juegos Olímpicos: "Me hace muy feliz porque he visto lo que ha luchado para alcanzarlo" 20 años después, Salamanca tendrá representación femenina en esta gran cita con el deporte

María Teodora Adoración Ruano Sanchón, más conocida como 'Dori' Ruano, es una exitosa ciclista y referente en el mundo del deporte español. La deportista salmantina, nacida en el municipio de Villamayor de la Armuña, ha logrado forjar una exitosa carrera deportiva a lo largo de sus 17 años como ciclista profesional, desde el año 1988 hasta el 2005. La ciclista de 55 años ha disputado multitud de competiciones, tanto nacionales como internacionales en dos diferentes disciplinas: ciclismo de pista y de ruta.

Entre su exitoso palmarés, destaca su medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista en el año 1998, la participación en 33 Campeonatos del Mundo entre ciclismo de pista y carretera y sus tres Juegos Olímpicos -Barcelona 1992, Sydney 2000 y Atenas 2004-.

Hasta hace unos días, tras la confirmación de la atleta Lorena Martín en la modalidad de 800 metros, Dori Ruano era la única salmantina que pisaba la villa olímpica en los últimos 20 años. «La verdad es que, cuando me dijeron que habían pasado 20 años desde una participación femenina salmantina en unos Juegos, me resultaba difícil de creer». A pesar de ello, esta se ha mostrado ilusionada al ver de nuevo a una mujer charra en las listas olímpicas del Comité Olímpico Español. «Sigo a todos los deportistas salmantinos, pero especialmente a las mujeres, como Lorena. Me hace muy feliz porque he visto lo que ha luchado, lo que representa para ella unos Juegos Olímpicos y es de admirar", ha asegurado.

En estos últimos días, tras el arranque de los Juegos Olímpicos de París, ha rememorado antiguos recuerdos de sus tres participaciones anteriores en «la competición más prestigiosa para un deportista» según ella. «Es todo un sueño, por el que luchamos toda la vida, porque al final son muy poquitos los elegidos. Cuando llega ese momento y los has visto durante tantos años en tu vida por la televisión, es muy bonito y gratificante», ha añadido.

A pesar de la satisfacción de ir a tres Juegos Olímpicos, algo al alcance de muy pocos, siempre tendrá clavada esa espinita de los Juegos de Sydney 2000. «Estaba muy bien físicamente, pero fui muy conservadora en la competición. Hice caso a quien no debía de hacerle caso y no hice caso a mis instintos. Yo siempre he sido una ciclista muy combativa, muy ofensiva y ahí fui muy a la defensiva, muy conservadora. Entonces me arrepiento de ello porque estoy seguro de que podría haber entrado en este top 3", ha afirmado.

A pesar de no conseguir medalla, ella presume de lo que ha conseguido, que no es para menos, y recuerda a su conciudadana lo que ha conseguido: «Conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos es muy muy complicado. Son solo tres deportistas los que entran en lo más alto del Olimpo. Quiero recordar a los espectadores que, para llegar a esta competición, hay que hacer una criba muy grande, hay que hacer un filtro muy grande, y solamente con ponerse un dorsal en la salida de los Juegos Olímpicos ya es un logro. Conseguir una medalla sería todo un sueño".

Finalmente, la actual entrenadora, como directora y cofundadora de 'MueveT', ha querido mandar todo su apoyo y ánimos con un emotivo mensaje a Lorena Martín, que ya se encuentra concentrada en la villa olímpica situada al norte de la ciudad parisina cerca del Estadio de Saint Denis. «Que Lorena viva ese sueño que ha conseguido con esfuerzo y que lo lleve siempre en su corazón. Que no se olvide de hacer fotos, que como antiguamente había que llevar cámara, yo desgraciadamente no tengo muchas fotos. Porque esas fotos van a estar unidas a un recuerdo único. Que, aunque haga fotos con el teléfono, que los viva y los sienta de corazón. Que los disfrute, que viva los momentos presentes de corazón y que los va a recordar toda su vida», concluye la olímpica salmantina.