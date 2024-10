Montañana recupera el cosquilleo de Euroliga ante su debut como entrenadora

Iván Ramajo Salamanca Martes, 8 de octubre 2024, 10:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

A Anna Montañana el cosquilleo de la Euroliga le ha vuelto a revolotear en el estómago: «En cuanto empecé a ver vídeos de Schio me ha venido ese nervio tan reconocible, acrecentado por cómo transmitirle lo que debemos hacer a las jugadoras. Ese aura que se genera de jugar con este club en esta competición, los viajes, los partidos...», se abre la entrenadora valenciana a las puertas de su debut este mismo jueves como entrenadora en la máxima competición continental, que conoce a las mil maravillas —y de la que tiene una medalla de oro en 2011—.

«Es la leche estar a las puertas de entrenar en la Euroliga y más con Avenida. Como jugadora, por la velocidad a la que te pasa todo, lo veías hasta normal, ahora le doy todo el valor que tiene», señala la preparadora a horas de volar rumbo a Venecia. Escenario donde ya se visualiza: «Soy mucho de hacerlo, de ponerme antes del partido en el lugar donde vamos a jugar. Me veo tomando decisiones, y las intento preparar para que en ese momento que vamos a tres millones de pulsaciones pueda aforntar el momento de la mejor manera posible. Cuando era jugadora lo hacía, por ejemplo, con esos triples que entrenando te sale perfecto y luego con el escenario delante es de otra manera», señala.

Estar estudiando a tope el que es su estreno en la máxima competición continental le hace tener que pellizcarse a veces para estar conectada a la realidad del partido que es: «Es algo que siempre he hecho desde el minuto uno que decidí ser entrenadora. Lo hice en Fuenlabrada y me decía, qué bestialidad, Anna. Lo hice cuando estuve en Champions o en Latinoamérica o en la Copa del Rey masculina. Cada momento lo vivo de manera súper apasionada y este no iba ser menos. Intento exprimir cada segundo al máximo. En los partidos cualquier experiencia cuenta y por eso rasco de donde puedo», describe la preparadora del Perfumerías Avendia.

Dentro de lo que significa a nivel personal, a Anna la preparación del encuentro frente al Famila no le varía una coma de lo hecho ante el Ardoi: «Como soy muy de Simeone me vais a oír mucho decir eso de partido a partido, cerrada la carpeta de la Liga ahora toca esto».

