Montañana lamenta no tener tiempo para «disfrutar» la espectacular victoria en Valencia La entrenadora valenciana ha destacado la actuación de Avenida: «Hemos tenido muy buenos minutos de baloncesto»

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 5 de diciembre 2024, 22:37

Anna Montañana se estrenaba en su tierra como entrenadora del Perfumerías Avenida y su sonrisa tras el encuentro reflejaba lo satisfecha que estaba por la actuación de su equipo en un pabellón tan complicado como La Fuente de San Luis. «La valoración es muy positiva. Estamos realmente contentas porque hemos seguido la línea ascendente que traíamos y creo que hemos hecho muy buenos minutos de baloncesto y muy buenos minutos defensivos», comenzó su análisis del choque frente al Valencia Basket.

La valenciana habló a continuación del buen trabajo defensivo todo el choque, a pesar de los puntos locales en la primera mitad: «Hemos hablado en el descanso de que estábamos haciendo las cosas muy bien, aunque ellas habían metido 9 puntos con tres triples e Iagupova en los últimos segundos, y que teníamos que seguir de la misma manera. A partir de ahí esos triples que han metido en la primera parte ya no ha podido ser y hemos seguido manteniendo la línea, que ha sido muy buena a todos los niveles».

El rebote ofensivo ha sido uno de los aspectos clave a nivel estadístico y así lo valoraba Montañana: «Ha sido clave el rebote ofensivo, tanto parar el de ellas, que es algo muy importante con un equipo tan físico como Valencia, como nosotras también seguir haciendo daño y tener segundas oportunidades. Creo que todo el mundo ha hecho muy buen trabajo en los momentos que han estado en pista, y a nivel colectivo ha sido un buen día».

Desgraciadamente, no hay tiempo para celebraciones porque este sábado juegan en Vitoria tras un largo viaje, aunque les iba a 'permitir' festejarlo en la cena: «Es injusto no poder disfrutar de esto, con lo que me gustaría que las jugadoras sí lo disfrutaran esta noche y que mañana nos levantemos incluso con más ganas de seguir esta línea, de ir a Araski y competir en un campo muy complicado como ya han demostrado, y que será todavía más difícil por tener que volver a jugar en 48 horas».