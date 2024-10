El cuento del lobo

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

LO del lobo, la rebaja de su protección, tiene pinta de que no va a cambiar en España. Que si se rebaja en Europa y se traslada la decisión a cada estado miembro, nada se va a modificar en España o eso dicen. Y hay muchos que lo aplauden. Por ejemplo, los que están convencidos de que un ganadero lo que desea es el fin del lobo, acabar con este animal. Y el ganadero, en cambio, lo que pide y dice cada vez que sufre un ataque, es que el lobo no se coma su ganado.

Lo aplauden, lo de que no se rebaje la protección del lobo, aquellos que están realmente convencidos de que todo esto de que ataca al ganado es un cuento de aldeas. Que es parte del imaginario. Y que las comunidades que más se quejan -pongamos Castilla y León o Galicia- no es porque tengan más lobos que otras, sino porque allí, por lo que sea, tiene más fuerza esa leyenda. Y lo dicen desde la ciudad. Y como el filtro del contenido sensible convierte en invisible cómo quedan las ovejas tras un ataque, no existe. Salvo en los cuentos. Y si alguna vez mata el lobo y lo descubren, es que tiene que comer.

Lo defienden, lo de que no se rebaje la protección, los negacionistas de los censos y de las cifras y de cualquier estudio científico del lobo que no les dé la razón.Y cuando se publique el nuevo -parece que a finales de octubre- y si, como parece, refleja un aumento de la población del lobo, tiene pinta de resultar papel mojado para esa parte y para Teresa Ribera. No le importó que no existiera un censo reciente para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Lo defienden, lo de que el lobo no deje de estar tan protegido, aquellos que mantienen que con una indemnización rápida al ganadero, bastaría. Y el caso de Ursula von der Leyen, con el pony que le mató el lobo y su movilización posterior, demuestra que el dinero no lo es todo, que hay algo más que no se cura con euros cuando un lobo te mata a los animales que cuidas.

Hay muchos convencidos de que lo del lobo son habladurías. Y también muchos convencidos de que el hombre no puede hacerse una casita en un prado y quejarse, si le ataca el lobo al ganado. Hay muchos que van al monte el fin de semana a ver lobos y ciervos, que son animales verdes, y nada de vacas y ovejas, que contaminan. Y en esas estamos y probablemente en esas seguiremos.