Continúa el drama en el campo salmantino: «No voy a dar de comer a los lobos con mis animales»

Isabel Alonso Salamanca Viernes, 26 de julio 2024, 06:45

Los ganaderos de la comarca de Ledesma llevan semanas viviendo con angustia y desesperación los ataques constantes del lobo a sus animales. En el último de ellos, ocurrido hace apenas unos días, el lobo decidía cambiar de presa y en lugar de ovejas mataba a cuatro cerdos ibéricos, dejaba malheridos a tres (de los que no se podrán aprovechar los jamones por las mordeduras que tienen en las patas) y otros tres más desaparecían.

«Yo no estoy en contra del lobo», comienza diciendo el propietario de los animales atacados, que desde hace mes y medio se encontraban junto a otros 70 cerdos más en una finca de Ledesma. «No soy animalista, pero sí que estoy a favor de la biodiversidad... aunque lo que no voy a hacer es darlo de comer con mis animales», deja claro.

El ganadero calcula que en el ataque habrá perdido un mínimo de 2.400 euros, «240 por cada cerdo», a lo que suma el dinero de arrendar la finca y lo que comieron en todo el tiempo que estuvieron allí. Aunque lo peor, reconoce, es la sensación de incertidumbre que tiene desde entonces en el cuerpo. «Los animales no saldrán de esa finca, en principio, hasta el próximo mes de enero y no sabemos si este ataque ha sido una cosa aislada o se va a cebar con ellos porque ya sabe dónde tiene comida asegurada».

Resignado por los daños, —«ya no se puede hacer nada»— asegura que ahora se enfrenta a la peor parte, que es la burocrática, para intentar cobrar lo antes posible el dinero de los cerdos que ha perdido. «El daño ya está hecho, ahora lo que quiero es que la Junta de Castilla y León me pague, pero vas allí y te empiezan a decir que si ahora no hay dinero, que si podría tardar más de un año en cobrar...».

El ganadero tampoco sabe si además le podrán compensar todos los daños en el caso de que no encuentre a los tres cerdos desaparecidos en la finca. «Al final si no los encuentro no puedo justificar de ninguna manera si están muertos, heridos... todo son trabas cuando lo único que quiero es que me abonen los daños que me ha provocado el lobo». Porque si algo tiene claro es quién es el responsable del ataque. «Está claro que ha sido el lobo porque además de que está provocando muchos problemas por esa zona no es tan fácil matar a un cerdo, no es igual que una oveja. Son animales mucho más fuertes, que plantan cara si se ven amenazados y también se protegen entre ellos si alguno cae o se queda atrás... no son corderitos débiles», explica.

Mientras sigue con los trámites para intentar cobrar, confía en que el ataque se quede en un hecho aislado y no vuelva a repetirse la imagen que se vio aquel día, con más de 200 buitres comiéndose los restos de los cerdos muertos que había dejado el lobo. «Al final, en fincas tan grandes como en las que están, los buitres son los que más rápido ven si pasa algo con el ganado y así fue en este caso».