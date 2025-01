La D.O. Arribes busca «recuperar» su joya bruñal

Susana Magdaleno Salamanca Miércoles, 22 de enero 2025, 18:48 Comenta Compartir

La Denominación de Origen «Arribes» trabaja ya para recuperar la exclusividad de la uva bruñal, variedad autóctona y considerada su joya, y que con el nuevo pliego de condiciones aprobado por la Junta de Castilla yLeón también está autorizada para la elaboración de vinos con la Denominación de Origen «Rueda».

El partido leonesista UPL ha denunciado lo que considera una situación de «ataque y robo». Y se refiere tanto a la variedad bruñal, como a la godello, autóctona del Bierzo. UPL pidió a la Junta de Castilla y León revertir las autorizaciones a «Rueda» (con zona de producción en Valladolid, Ávila y Segovia) porque considera que, además de ir contra los intereses de Salamanca y Zamora, y una amenaza para el sector vinícola de Arribes. En respuesta parlamentaria a UPL, la Junta de Castilla y León se ha ceñido a que la autorización es «consecuencia de la tramitación del procedimiento». Mantiene que dicha Denominación de Origen pueda emplear la uva bruñal en sus vinos, «a pesar de que no sea propia de su área».

Según ha podido saber este periódico, la decisión no ha gustado en la D.O. «Arribes» que ha empezado ya a dar los pasos administrativos para que la situación se revierta y la uva de variedad bruñal siga siendo exclusiva de «Arribes» y no compartida. Fuentes próximas a la Denominación mantienen que compartirla supondría un perjuicio importante, y lo extraordinario de justificar una variedad para una Denominación, cuando es autóctona de otra de la que, además, está tan alejada. Viticultores de «Arribes» justifican el empeño de «Rueda» en la petición de un socio, enamorado de «Arribes», que decidió hacer pruebas con la bruñal. Mantienen que ahora el camino para hacer un vino en Rueda con bruñal es registrarlo como vino de la tierra, pero no en la Denominación.

La variedad bruñal ha sido «niña bonita» de Arribes, y es con la que se elaboran vinos que suelen superar los 40 euros la botella por lo laborioso y exclusivo. Es una variedad que se había abandonado en los años 70 porque por su reducido tamaño y escasa producción, no se veía rentable. Hay sólo unas 20 hectáreas de ella en «Arribes» y aún se recuerda en la zona cómo el prestigioso enólogo Pascual Herrera, que fue director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y clave en su recuperación, no dudaba en señalar que era «una de las mejores variedades del mundo». Animaba a Arribes a seguir el camino de «lo autóctono».

La bruñal se ha considerado desde hace más de 20 años la variedad «reina» de Arribes y fue una apuesta de la bodega «Ribera de Pelazas», ahora bodegas de Pereña, que en 2006 ya consiguió que fuera reconocida en Inglaterra como uva del año. Ahora la bodega elabora, entre otros, un vino 100 % bruñal, de cepas viejas, y tiene registrado el nombre, con episodios de quejas por su uso por parte de un viticultor de «Rueda». Fuentes de la bodega destacaron que es una uva que da un toque diferente al ser «muy afrutada y potente en sabor». Mantienen que su inclusión en «Rueda» les va a influir «en la exclusividad» y descarta comprar esa uva en zona de «Rueda», en un futuro, «porque lo que intentamos es sacar adelante la zona en la que nos encontramos». En «Arribes» creen que esta autorización agudizará más la despoblación de la zona porque la bruñal es un aliciente para los jóvenes de la Denominación.