Un agricultor, ante lo difícil que es 'sobrevivir' en el campo salmantino: «Quedará para...» Agustín Villoria, con una plantación en Francos, tiene claro que, este año, la cosecha de cereal no dará para cubrir costes

Agustín Villoria, agricultor de Francos, tiene claro que este año la cosecha de cereal no dará para cubrir costes. «Nos va a salir más caro lo que gastamos en sembrar y, en prepararlo, que lo que sacaremos segándolo. La cantidad que está saliendo de grano es regular, pero, de precio, nada. Andamos como mucho para que podamos librar gastos, ni más ni menos».

En su caso, dedica sus tierras a la producción por una parte de cereal, pero también a la de patata o maíz. Este año, si bien con el cereal no tiene muchas esperanzas, sí con la patata por el precio que tiene ahora. El problema que encuentra es el de enfermedades. «Las estamos tratando, pero se van. No sé si será por el tiempo que tuvimos, por la humedad y también el coste que tiene el cultivo...», asegura. En el caso de las patatas de variedad red scarlet que suele demandar Portugal, calcula que el coste de cultivar cada hectárea de patatas supera los 5.000 euros, entre labores, abonado, riego y una semilla que subió en relación a la de la campaña pasada. A sus patatas, les falta un mes para cosecharlas y no sabe qué precio se encontrará cuando entre en la tierra. Ya tiene experiencia de años de perder cantidades importantes de dinero con la patata.

En cuanto al maíz, le preocupa como al resto de productores el precio con descensos en semanas pasadas en las distintas lonjas. «El cultivo está espectacular. Ahí no nos podemos quejar aunque cada finca es un mundo», dice después de un año en el que el maíz tardó en desarrollarse por las temperaturas bajas.

Por su experiencia, mantiene que el agricultor tiene que «mover mucho dinero para sacar muy poco». «Hemos ido tirando siempre porque un año bueno va compensando a otro malo y es verdad que se trabaja menos que antes pero que la maquinaria cuesta una pasada o cada avería», asegura.

Tiene claro, y lo dice con pena porque reconoce que le encanta su trabajo, que, si esto sigue como ahora, el pequeño agricultor se acaba. «La agricultura quedará para empresas grandes con muchas hectáreas y los pequeños desapareceremos en pocos años». «La agricultura es el trabajo más caro que hay para empezar a funcionar y luego expones mucho capital, pero a lo mejor te quedas a medias. Tienes que sembrar un montón de hectáreas y si la tierra fuera tuya y no tuvieras que pagar rentas...», sentencia.