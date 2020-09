Zorita de la Frontera, sin procesión ni festejos taurinos hasta 2021

La situación actual de la pandemia del COVID-19 también ha dejado este año a Zorita de la Frontera sin sus fiestas patronales en honor de San Miguel Arcángel.

–¿Ha sido complicado tomar la decisión de suspender las fiestas de San Miguel?

–He de reconocer que no, no ha sido complicado porque viendo cómo está la situación del COVID teníamos claro en el Ayuntamiento que lo prudente era no hacer las fiestas y evitar cualquier riesgo de nuevos contagios. Tan sólo haremos una alborada el día de San Miguel y se oficiará la misa con todas las medidas de prevención en la iglesia.

–¿A qué van a destinar el dinero que se ahorra en fiestas?

–Tenemos en marcha un proyecto muy importante para el pueblo como es el de la ampliación de la residencia de mayores y es prioritario a la hora de realizar inversiones y destinar a él cualquier tipo de ayudas que podamos conseguir. Hemos hecho ya un par de fases y nos quedan pendientes, por lo menos, otras tres o cuatro para acabarlo y poder ampliar el servicio con la nueva zona.

–¿Qué otros proyectos tienen previstos?

–Tenemos pendiente los Planes Provinciales con la ayuda bianual que nos concede la Diputación y que en esta ocasión vamos a destinar a un nuevo plan de renovación de redes y posteriormente de pavimentación de las calles. Se trata de una obra importante con la que prácticamente dejaremos ya renovado todo el casco urbano.

–¿Continuarán con la renovación del alumbrado público?

–Sí, nuestra intención es seguir cambiando las luminarias por otras nuevas de tipo led para favorecer el ahorro energético. Queremos, además, hacer otra pequeña obra en el chiringuito junto al parque y el frontón para ampliarlo y que pueda dar cabida a más gente teniendo en cuenta las restricciones que se aplican ahora por el COVID.

–Su ayuntamiento es uno de los que reivindica activamente la fase II del regadío de la Armuña.

–Sí, ahí estamos en primera fila junto a otros pueblos para conseguir que esa segunda fase sea realidad y poder ampliar el regadío hasta esta zona. Las conversaciones y pasos que estamos dando hasta ahora parece que van por buen camino y la respuesta de las administraciones está siendo positiva y confiamos en lograrlo. El regadío es fuente de riqueza y ayuda a fijar población en el medio rural, algo que nos hace mucha falta en la provincia y en esta zona de la comarca de Peñaranda.