El Festival Internacional de Blues de Béjar se celebrará este año entre el 2 y el 31 de octubre en el teatro Cervantes debido a la pandemia del coronavirus. La fecha de celebración habitual suele ser a mediados del mes de julio pero las restricciones sanitarias impidieron su celebración en la plaza de toros “La Ancianita”.

Los organizadores del festival contarán con seis bandas y artistas, que actuarán en el teatro Cervantes con “todas las medidas de seguridad y aforo reducido”. En concreto, protagonizarán el festival Adrián Costa Blues Band el 2 de octubre; Will Jacobs & Marcos Coll, el día 3; Copeland & Wragg, el día 10; Izo Fitzroy, el día 17; Gisele Jackson & The Shu Shu’s, el día 24 y The Soul Jacket cerrará el ciclo el día 31. La venta de entradas se realizará por Internet y los organizadores explican también que se trata de un formato del festival adaptado al teatro Cervantes debido a las circunstancias ya que “no queríamos quedarnos en blanco” en 2020.