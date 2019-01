Día de sabor y tradición en Valero

Pasado el fin de semana, las fiestas de Valero en honor a San Valerio se toman un pequeño respiro, pero de apenas unas horas, ya que está noche habrá vísperas como es costumbre y se celebrará la alborada del santo sobre las 3:00 de la madrugada.



La de ayer ya fue una jornada más tranquila, después de la larga noche del sábado, que se prolongó hasta bien entrado el domingo. Los actos de ayer comenzaron con el encuentro de tamborileros que organiza El Mariquelo y que llenó las calles y la plaza de Valero de sones de tradición. Expertos tamborileros de toda la provincia se congregaron con algunas jóvenes promesas en la localidad para rendir honores a la tradición en un festival que se celebra desde hace seis años.



Acabado el encuentro folclórico, la atención se desplazó de nuevo a la plaza de toros, pero no para otro festejo, si no porque allí se preparaba la comida popular. Primero, se degustaron embutidos y otros productos regados con vino de la Sierra. Después, llegó el turno de la paella, de la que se prepararon 350 raciones. El sol animaba a comer en la calle y muchos comensales optaron por comer en los asientos de la plaza. Un buen sabor de boca para despedir la actividad del domingo y poder descansar para recuperar fuerzas. Quedan aún muchos días de fiesta por delante ya que hoy será la víspera, pero mañana tendrá lugar la celebración en honor al patrón y, tras una parada de dos días, el viernes habrá fiesta de nuevo. Será el momento de la fiesta de la Virgen de las Candelas, que este año cuenta con mayordomos y que, por tanto, tendrá una fiesta con mayor esplendor. Así, según lo previsto, habrá dos noches de música (viernes y sábado), habrá chocolate y el día 2 de febrero, festividad de la Virgen, la misa, la procesión, el ofertorio y el convite de los mayordomos. No faltará una comida el domingo amenizada por una charanga. Será el final de ocho días de celebraciones que, ya en marzo, darán paso al Carnaval.