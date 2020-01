Los jóvenes de Valdelamatanza protagonizaron este viernes la festividad de San Antón, patrón del pueblo, que congregó un año más a numerosos hijos y vecinos del pueblo, que llegaron para festejar juntos el día más esperado del año por todos ellos.

Los jóvenes Samuel, Gabriel y Mario fueron los encargados este año de bailar la bandera, la danza que abrió los bailes tradicionales en honor al santo durante la procesión. Sones salmantinos y extremeños para honrar al patrón, cuya imagen presidió la misa y la procesión. No faltó tampoco mayordomo, que corrió a cargo de Mariano González Rivas. La que sí se ausentó fue la lluvia, que había amenazado con no dejar salir al santo ni bailar pero, al final, como dicen en Valdelamatanza, el cielo se abrió para permitir la salida del patrón. Una imagen que presidirá hoy también la celebración de la eucaristía y, si no llueve, la procesión.