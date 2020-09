La localidad de Montemayor del Río ha mostrado una vez más su solidaridad durante los complicados meses vividos a partir de marzo debido a la pandemia del coronavirus.

A iniciativa del Ayuntamiento, se creó en la localidad un grupo de voluntarios para ayudar a personas mayores y atender a vecinos con poca movilidad o sin compañía. El objetivo no era otro que facilitarles compras o medicamentos en las semanas en las que no era posible salir a la calle para evitar la propagación del virus y los contagios. La iniciativa contó con una buena acogida y el grupo funcionó con la ayuda de los seis concejales del Ayuntamiento más otros tantos vecinos más de la localidad, que venían colaborando con la Corporación municipal en otras labores. Establecieron contacto con los mayores para ayudarles y, además, el Consistorio compró mascarillas para repartir entre los vecinos. No serán las únicas ya que gracias a la donación de una empresa vinculada a la localidad, llegarán en las próximas semanas más protecciones para que los vecinos puedan afrontar posibles rebrotes una vez finalizado el verano. Servirán para afrontar los meses de otoño e invierno con la incertidumbre de la evolución de la pandemia pero con tranquilidad de saber que sus vecinos saben colaborar y mostrar su lado más solidario en las situaciones más complicadas.

La pandemia del coronavirus también ha impedido a Montemayor del Río celebrar fiestas tan arraigadas y con buena acogida entre los vecinos como la Semana Santa, San Antonio, la semana cultural y las fiestas en torno al Cristo de las Batallas. Sin embargo, los vecinos esperan poder celebrar todas esas fiestas de cara a 2020 con más ganas para cumplir fielmente con las tradiciones de la localidad.