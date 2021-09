“Tu música me suena”, la apuesta por la música en Cantagallo

Los vecinos de Cantagallo celebrarán mañana martes la fiesta del Cristo de las Batallas. En condiciones normales serían las fiestas más multitudinarias del año en la localidad, pero la pandemia y las restricciones sanitarias siguen imperando y la programación ha tenido que adaptarse a esas circunstancias. Una situación que no impide que los vecinos hayan podido disfrutar de alguna actividad de ocio porque la ocasión lo merecía.

Así, este fin de semana, el espectáculo “Tu música me suena” ha sido el protagonista de la actividad festiva. El aparcamiento del espacio multiusos de Cantagallo se convirtió en el escenario al aire libre para desarrollar la actividad. Se instaló un escenario de orquesta y se colocaron sillas en el recinto para cumplir con la norma de disfrutar sentados de un espectáculo musical donde se intercalaban temas de toda la vida con canciones más modernas. Temas de “El libro de la selva”, “Grease”, la eurovisiva “Fuego” de Eleni Foureira, “Tú me dejaste de querer” de C Tangana, La Húngara y el Niño de Elche e incluso coreografías de Tik-Tok que los espectadores pudieron replicar sin necesidad de moverse de su asiento.

Fue una jornada de temperaturas agradables que invitaron a vecinos de todas las edades a acercarse hasta el recinto y disfrutar al menos durante dos horas de una actuación que ayudaba a levantar el ánimo en tiempos de fiestas.

La programación se completará con los actos previstos para mañana martes, día del Cristo de las Batallas, con la celebración de la misa en la iglesia parroquial a las 13:30 horas. Por la tarde, a las 19:30 horas y si la lluvia no lo impide, se repartirá chocolate y, como colofón, tendrá lugar un espectáculo musical a cargo del Dúo Bambú.

La organización recuerda que, dentro del recinto, los asistentes deberán llevar la mascarilla y guardar las distancias. Además, en el primer espectáculo programado se tomó la temperatura a todos los que accedieron al recinto.