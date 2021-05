Ahora, los presuntos infractores disponen de un plazo de 15 días para presentar las alegaciones, documentos e informaciones que estimen convenientes. En el caso de no efectuar alegaciones, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución.

En este sentido, la alcaldesa de Trabanca, Neftalina Martínez, aseguró esta semana que “de haberse solicitado la licencia se le habría concedido, al igual que si, por ejemplo, un bar pide ampliar la superficie de terraza y está dentro de lo marcado por la ley, pero no hubo tal solicitud”.

La presidenta de la Corporación municipal de Trabanca, Neftalina Martínez, aseguró esta semana que “esta infracción es consecuencia de la forma de actuar de José Luis Pascual”, afirmando que “cuando en su día se le comunicó, en presencia de la Guardia Civil, que no tenía autorización para la instalación y apertura de la carpa llegó a decir que no me reconoce como alcaldesa”. A principios del pasado mes de agosto, José Luis Pascual, como promotor del evento, instaló una carpa hostelera para la celebración de un concurso de vinos, personándose en el establecimiento la alcaldesa de Trabanca para exigir el cierre de la instalación al carecer de autorización por parte del Ayuntamiento, “pero la respuesta de José Luis Pascual fue que siempre la había puesto, durante años, sin tener que pedir nada al Ayuntamiento y se negó a clausurarla y cancelar los actos a pesar del precinto que se puso”, afirmó Neftalina Martínez.