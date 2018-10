El caso de la casa invadida por las palomas en manos del juzgado de Terradillos

Un juez será el encargado de dar la autorización para poder entrar en el piso de la urbanización El Encinar invadido por las palomas y que los vecinos han denunciado en diversas ocasiones por los problemas de salubridad que origina en la comunidad de propietarios.



Concretamente las denuncias han partido de la comunidad del portal N° 20 de la calle Duero en la urbanización de El Encinar, que sufre desde hace tres años los graves problemas de un piso el 3°D, deshabitado y cerrado, que según los vecinos: "No se ha vuelto a abrir, encontrándose en un estado lamentable de limpieza e higiene". Los residentes aseguran que no conocen el paradero del propietario y que "Desde hace dos años ha sido invadido por una plaga insoportable de palomas, que lo utilizan de palomar, donde anidan, defecan, crian y hasta mueren". Desde el pasado verano los vecinos no han cesado con sus quejas ante el Consistorio y otras administraciones públicas por esta anómala situación que incluso les impedía abrir las ventanas de sus casas.



Los residentes han denunciado oficialmente ante el Consistorio el problema, que se suma a la plaga de palomas que soporta el municipio.



"En nuestro bloque además soportamos acumulación de montones de heces, residuos que transportan las palomas, plumas y restos de cadáveres de animales muertos que alegan y destrozan las terrazas, ventanas, patios, etc. llegando a salir por debajo de la puerta que comunica con el descansillo de los vecinos gran cantidad de gusanos", denuncian los vecinos.



La preocupación por la salud e higiene es angustiosa, ya que en muchas de las viviendas hay personas con algún padecimiento, que les ha llevado a denunciarlo en varias ocasiones al Ayuntamiento: "Que es el responsable directo de la salubridad y seguridad pública", recalcan los afectados. Asimismo, también lo han comunicado a Sanidad.