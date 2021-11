Tenebrón cambiará el alcalde gracias a la unión de PP y PSOE

Contra todo pronóstico, el cabeza de lista del PP, Jerónimo Grande y segundo candidato más votado, solo por detrás del exalcalde socialista José María Lobato del que separaba tan solo tres escrutinios (75 a 72), no se convirtió en regidor, ya que los dos concejales electos por el PSOE decidieron apoyar por aquél entonces a José Antonio García (PP) y con 74 votos .

Hay que retraerse al inicio de la legislatura para ponerse en situación, ya que a pesar de los resultados electorales las cosas no fueron como estaban previstas. Unas elecciones municipales de 2019 en las que la mayoría de concejales la obtuvo el Partido Popular, con tres ediles, mientras el Partido Socialista perdía la mayoría de la anterior Corporación, con dos concejales.

Los concejales afirman que el regidor no cuenta con ellos “haciendo y deshaciendo a su antojo”

Dos años más tarde, estos mismos concejales socialistas, José María Lobato y Heliodoro Sánchez, plantean y llevan a efecto una moción de censura contra la persona que hicieron regidor, recibiendo ahora el apoyo de los otros dos ediles, los populares Jerónimo Grande y Juan José López.

Una moción de censura que el exalcalde socialista, José María Lobato, justifica por “la falta de transparencia que ha demostrado José Antonio García, haciendo y deshaciendo en el Ayuntamiento a su antojo y sin contar con los concejales”.

Una decisión que se tomó “a la salida del pleno del pasado día 15, una vez que vimos que había aprobado gastos y hecho muchas cosas por decreto de Alcaldía sin dar información a la Corporación”, afirma José María Lobato.

El nuevo alcalde, que será elegido el próximo día 3, será el que era cabeza de lista del PP, Jerónimo Grande.

Por su parte, José Antonio García señala que “es una cuestión que no me parece ni bien ni mal, aunque creo que la moción no tiene fundamento, los políticos cambian de idea”.