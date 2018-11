Puchereros, de oficio a faceta artística en Tamames

"Me encantan las manualidades y ponerme perdida como los niños en el barro, además es una satisfacción muy grande ver terminadas las piezas" afirma Francis, una de las alumnas más recientes del curso de cerámica que este año cumple cuatro años gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tamames y la Diputación.



La tradición alfarera ya perdida en el pueblo ha propiciado un taller que busca, en palabras del profesor Iñaki Sánchez, que los vecinos "valoren y conozcan la alfarería tradicional y conecten con sus orígenes porque esto es más que una manualidad, era un oficio en el municipio".



En el año 1953 se contaban hasta 23 alfares en Tamames que se concentraban sobre todo en la calle del Humilladero, barrio gremial en el que los artesanos del barro elaboraban piezas para el uso diario como barriles o jarras para el agua, aunque fundamentalmente del municipio salían los pucheros para cocinar al fuego, lo que le ha valido a los tamameños el cambio de gentilicio.



Aunque ninguno de los alumnos del curso lleva sangre 'pucherera' en las venas, Lorenzo recuerda ver en acción a los profesionales de la industria más importante del pueblo: "Yo he tenido vecinos 'puchereros' y me tiraba muchas horas viéndolos trabajar, aunque lo que nunca llegué a ver es cómo elaboraban el barro. A mí me gusta porque me relaja mucho".



Nica es otra de las veteranas del taller que se encuentra inmersa en la elaboración de una bandeja, aunque también ha elaborado cosas insólitas como el nacimiento que decoró su casa las pasadas navidades: "En Tamames sólo había dos industrias, el que no tenía campo era 'pucherero' aunque el barro que empleaban era diferente al que usamos nosotros, además los adornos más habituales eran las uvas y las hojas de parra".



Merce, según algunos la más innovadora del curso, prefiere decorar sus piezas con motivos más actuales. Así, ha elaborado un cántaro típico con símbolos celtas y hojas de marihuana, una combinación perfecta entre tradición y modernidad.



Aunque según Iñaki Sánchez la alfarería ha perdido su sentido utilitario, lo alumnos de Tamames no descartan recuperar este oficio perdido con una nueva perspectiva: "Se han hecho exposiciones y hay gente que ha querido comprar las piezas", asegura Francis.