Sotoserrano proyectará una de las películas del actor soteño Alain Hernández

Su primera gran oportunidad para su carrera como actor llegó en la primera edición de "Salvados", de Jordi Évole, en 2008, con una sección con cámara oculta. En televisión se le ha visto últimamente en "Mar de plástico", "El accidente" y "La catedral del mar".. "Es el malo-malísimo del arranque de la serie, pero yo no quería caer en el estereotipo. El personaje no era un violador. Ejercía el derecho de pernada, que supuestamente existió. Pero no quiere decir que lo hicieran todos, aunque si no, los otros nobles se burlaban".

Actualmente, Alain Hernández concluye el rodaje de la película de terror "La influencia", junto a Emma Suárez, Manuela Vellés y Maggie Civantos, y a finales de octubre se estrenará "El fotógrafo de Mauthausen", donde interpreta un personaje secundario y vuelve a coincidir con Mario Casas.