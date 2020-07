Senderismo por el campo charro en primera persona

Esta mañana me he levantado temprano, ¡antes del amanecer! Ahora en verano da gusto salir de casa con una temperatura de 15º C. Me he acercado en coche por la Autovía A62 hasta el pueblo de San Muñoz, un lugar situado en lo que podemos considerar el centro geográfico del campo charro, un enclave que reúne en su municipio una rica variedad y diversidad de ecosistemas representativos de la provincia, a lo que se une la comodidad y facilidad para realizar senderismo y paseos ornitológicos. Estas tierras están bañadas por el río Huebra, que discurre a escasos metros del casco urbano, atravesadas por la cañada Real de Extremadura y rodeadas de abundantes encinas y campos adehesados de cereales.