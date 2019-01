Saucelle cuenta las reformas de la Plaza de La Cañijuela 

En el artículo 'Saucelle reforma sus plazas y calles adyacentes', comentamos las mejoras hechas por el Ayuntamiento en las plazas, que están alrededor de la Iglesia. Estas llevan su nombre, que como en todos los pueblos y ciudades se modifican por circunstancias de cada momento, pero los nombres tradicionales son: Del Juego de Pelota, de la Iglesia y la Cañijuela. Esta última es a la que nos vamos a referir en nuestro comentario y pequeña historia.



En primer lugar nos centraremos en su nombre Cañijuela, no existe en el Diccionario de la Lengua Española ese nombre, por lo tanto creemos que es una tradición antigua con alguna derivación, ya que no hemos hallado sinónimos de esta palabra. Es un nombre abstracto que no le encontramos significado.



Inicialmente, el piso era de tierra con unos árboles. En el B.O.E., 271, 11 de noviembre del 1972, se publicó un concurso de subasta para hacer varias obras en el pueblo, entre ellas la reparación y arreglo de plazas. La Cañijuela tenía unos árboles antiguos, que se respetaron, si bien se modificó poniendo el piso de cemento y unos bancos de hormigón como los que hay en la calle que va a la Plaza de Toros. Posteriormente en el 1996-1997 se reforma completamente poniendo el piso de baldosa y unos bancos de hierro, así como una fuente y un pequeño jardín, que se eliminó en el año 2017. Además, había un quiosco para venta de prensa y determinados productos que se quitó unos años antes.



Esta reforma que comentamos y se ve en la fotografía, le ha dado amplitud mejorando su estética, quitando algun árbol y colocando los bancos de otra forma.