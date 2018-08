El mejor gaitero del mundo llega al medio rural

Más de un millón de discos vendidos y numerosos premios nacionales e internacionales avalan a Carlos Núñez, considerado internacionalmente como un músico extraordinario de los más serios y brillantes del mundo.



Por segundo año consecutivo vuelve a Salmoral, un pueblo con apenas 140 habitantes, para ofrecer hoy sendos conciertos en la iglesia parroquial, acompañado por la Escuela de Dulzaina de Macotera. "Lo de Salmoral fue una experiencia piloto que surgió porque un fan nos escribió al Facebook y vio que dimos un concierto en el Patio de los Irlandeses y tocamos una pieza que se llama el Cristo de Salmoral y me dijo que era de Salmoral, un pueblo muy pequeñito pero que en verano recibía mucha gente. Le dije arriesguémonos y hagamos allí un concierto y él me respondió que no tenían dinero pero aún así lo hicimos y se llenó hasta los topes y este año hemos tenido que hacer una segunda función. Un sueño precioso de cómo la música puede atraer gente y conectar con sitios especiales", comenta Carlos Núñez.



Su gira "Lugares Mágicos" le lleva estos meses a monasterios, castillos, iglesias, paradores, museos e incluso a un dolmen. "Cada uno de estos lugares pide e inspira una música diferente y el repertorio va a ser diferente en cada sitio", afirma.



Carlos Núñez recuerda que empezó a tocar la flauta en la escuela y el salto natural, como gallego de nacimiento, fue la gaita. "Me enamoraron las dos, la flauta y la gaita son mis dos amores, la flauta es el amor platónico y la gaita es el amor más aristotélico y carnal. Cuando di mi primer concierto en público con ocho años recuerdo como la gente se volvió loca alrededor y me pedían que no parara, y brotaba una energía que me fascinó".