Robleda: donde la naturaleza te sorprende paso a paso

Después de 40 años de Constitución, el conocimiento que tienen los españoles de ella es muy pequeño, pero aún sería peor si su celebración no fuese acompañada con el puente. Estos días, muchos puentes habrán estado colapsados de viajeros que huyen literalmente de su residencia, en busca de nuevos mundos, se trata de cambiar de aires. A ello nos apuntamos el domingo, saliendo de Ciudad Rodrigo en busca de nuevas rutas, las nuestras casi siempre solitarias.

Sale el sol, sin niebla que le estorbe, provocando en la leve escarcha infinitos reflejos que hacen del viaje hasta Robleda una delicia para la vista. Hay momentos y espacios donde la escarcha blanquea mucho, elevando el contraste con las vacas que a esa hora de la mañana comienzan su particular desayuno. Misteriosamente en la ladera de las cuestas de Bodón no hay ni resquicio de escarcha, es el misterio de la naturaleza.



A medida que nos acercábamos al pueblo, la concentración debía aumentar, pues iba recibir una clase práctica de Chema sobre el paisaje, la historia, el entramado humano de su pueblo al que conoce, siente y siempre está dispuesto a compartir. En esta ocasión la ruta elegida era llegar hasta 'Las Juntas' cruzando la inmensidad de la dehesa del pueblo.



Que en el pueblo vive bastante gente, es fácil comprobarlo en esta época, a primeras horas de la mañana, al coger la última curva, nos sorprendió una nube de humo blanco que flotaba sobre las casas, prueba evidente de que muchas chimeneas estaban trabajando. Humo ecológico, blanco, la mayoría seguro que procedente de la quema de la madera que tanto abunda por estas tierras. A esa hora, ya se veía gente por las calles, en la plaza los cazadores, apuraban su desayuno en el bar, antes de iniciar su aventura.



Tuvimos suerte, después de recorrer 19 Km, no cruzarnos con ellos, los disparos siempre asustan en el campo, aunque sepas que son cazadores, tan solo oímos una jauría de perros a lo lejos, cerca de Peñaparda. Si tantas cosas han cambiado, también la caza lo ha hecho, aunque solo sea el equipamiento que llevan.



Enfilamos el camino hacia el SO. Nada más comenzar un nuevo fenómeno meteorológico, nos sorprende. Un banco de niebla a ras del suelo. En una pequeña parcela, parecía que una gran olla estuviera con agua en ebullición. Alcanzada la entrada a la dehesa, el cielo azul, manchado por cirros altos que aparecían y desaparecían, nos acompañará durante nuestro recorrido. También, ello nos sorprende, 9 de diciembre, un sol, una temperatura y un suelo impropio de estas fechas.



La hierba verde despunta, tapiza grandes extensiones de terreno que bordean el camino. El paisaje se parece más a Galicia que lo que sería un año normal, de los de antes, de fuertes heladas, un día sí y otro también, de curar la matanza. Me imagino que los vecinos del pueblo son conscientes de lo que tienen, pues solo hay que ver cómo está de limpia y arreglada la Dehesa, circunstancia que ya lo conté en mi anterior caminata por sus pinares. Sorprende recorrer km, por caminos bien cuidados, valles, sin maleza, sólo herbazales salpicados con boñigas y cráteres de números topos, que sorprendentemente en estas fechas siguen trabajando, se han olvidado de hibernar. Pronto, empezamos a ver vacas, no muchas, iba predispuesto a ver más, dada la extensión de la dehesa. Cada poca distancia, las charcas llenas a rebosar le daban un toque precioso al paisaje, donde los reflejos sobre el azul del agua nos impresionaron.



Sobre una pequeña ladera, una vaquería comía el pasto seco sobre la escarcha brillando por los efectos del sol que ya había levantado sobre la sierra, dejando una de las imágenes más bonitas del recorrido. Vacas multicolores, vacas híbridas procedentes de cruces, que han terminado con las vacas moruchas, negras, jardas, canas, jaboneras, vacas hechas para el trabajo en pareja, arando, tirando del carro, trillando,€¡ha cambiado tanto!



La Nava, impresiona. Una llanura lisa como la palma de la mano, cubierta de un césped natural, rodeada de robles, ahora sin hojas , con una laguna en la esquina, bordeada de robles, la convierten en un espacio digno de contemplar, y tal vez no sea muy visitada, a juzgar por nuestra experiencia. Este puente habrá llenado, ciudades y pueblos, donde apenas se habrá podido descansar y más de uno regresará más estresado y aquí nosotros solitarios contemplando este monumento natural, con muchas posibilidades de uso, hasta el partido de los siglos por los siglos se podría haber jugado aquí, el césped inmejorable, y aquí no habría habido problemas de atascos y peleas.



El camino sin hierba, está decorado por numerosas huellas de las pezuñas de las vacas. Todo gira en torno a ellas, embarcaderos multifunción, corrales, han sustituido a los antiguos potros. También los cercados dejaron a los vaqueros sin trabajo, bonita profesión, envuelta de poesía. Hoy el Marqués de Santillana habría tenido problemas para inspirarse.



La Engarilla, es la puerta de salida de nuestro camino, un pequeño regato sorprende con su moruja, deben estar las plantas hechas un auténtico lío, el día que venga el frío a muchas las va a pillar fuera de juego.



Llegamos a La Geve, donde según me fue explicando mi guía, estaban las hojas para la siembra del cereal. Tres hojas que se iban rotando para la siembra de trigo, patatas y la tercera de barbecho. ¡Cuántos km de camino para venir a trabajar! Hoy son parcelas de bastante extensión unas explotadas con ganadería, otras sembradas, con los trigales ya verdeando.



Una vez alcanzada la máxima elevación, una espectacular vista nos sorprende: El Pico del Moro, un cono perfecto, muy parecido al Jálama, que intenta liberarse de la bufanda que rodea su cuello, más al oeste, detrás de las Torris, la niebla densa de Extremadura oscurece el fondo, delante de nosotros, el camino baja de forma repentina, parece que vamos hacia el abismo, es nuestra meta, ya nos queda menos, la señalización del ayuntamiento sigue siendo excelente. A la derecha, Fuenteguinaldo, exento en el altozano, pone la nota urbana en nuestro especial mirador.



Pocos sonidos escuchamos en el trayecto, algún cencerro, pájaros alegres ante este invierno anormal, nuestras pisadas sobre las hojas y especialmente el agua del Riofrío. Todo un espectáculo de agua limpia chocando contra rocas y troncos, unos aún en la orilla, con sus raíces sin tierra, otros ya muertos llegados de aguas arriba. Los restos de un viejo molino, añaden a nuestra meta un especial encanto. Apenas unos restos de paredes bellamente adornados por un musgo frondoso, recuerdan lo que fue el molino. La brecha de la pesquera provoca un torrente impresionante de agua espumosa, la huerta ha sido sembrada de numerosas toperas, entre las que es fácil ver quitameriendas florecidas junto a setas espectaculares en perfecta convivencia.



Buscamos aguas abajo el punto de confluencia de las aguas de los dos ríos, nos quedamos a unos metros de poder contemplarlo. Es mejor dejar algo para tener la obligación de volver a un entorno maravilloso, donde el tiempo parece que se quedó petrificado desde que desapareció el molino.



Regresamos a Robleda por otros caminos, La Cumbre, con las antenas por referencia, nos engañaban constantemente acerca de su proximidad. Los caminos de concentración han sido trazados con vueltas y revueltas para llegar a todas las parcelas. Antes de entrar, caminamos paralelos al arroyo, donde a su orilla quedan aún huertos, la mayoría abandonados, en su día fértiles despensas de hortalizas.



Eran las dos, el sol calentaba como si se hubiera desubicado, a pesar de ello, a más de uno, no les interesa ver el gran problema medioambiental que tenemos entre manos, quizás no sepan palpar la belleza de la naturaleza en cualquier estación. El charco del palo y el arroyo convertido en lavadero en la época de lluvias, como alternativa al río Mayas, fue la última historia que me contó Chema. Seguiremos caminando por Robleda.