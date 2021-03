Rafael, de Frades a Linares para vacunarse en silla de ruedas

El inicio de la vacunación a personas dependientes y mayores de 90 años en la provincia ha sido acogido con esperanza, aunque no han faltado situaciones en las que la situación del paciente en cuestión hubiera recomendado realizar la vacunación de otra manera diferente.

Es el caso de Rafael Gómez Castellano, de 80 años y con las piernas amputadas desde hace siete años, que tuvo que trasladarse desde la localidad de Frades de la Sierra, donde reside ahora hasta el centro de salud de Linares de Riofrío. Recibió la llamada para vacunarse el día 25 de febrero y no tuvo problema en acudir hasta el centro de salud, aunque, como señala, no fue necesario ni bajar del coche: “la enfermera de aquí del pueblo me la puso allí sin bajarme del coche”.

Su caso ha sido uno de los que el PSOE provincial ha puesto como ejemplo de los problemas de muchos ciudadanos para acudir a las vacunaciones porque él no puede conducir y tienen que ser su mujer o su hijo, que trabaja en Salamanca, los que le lleven. En esta primera ocasión fue el hijo, que tuvo que pedir permiso en el trabajo para poder llevar a su padre a recibir la dosis. Pese a todo, como señala a continuación, no le ha supuesto un problema tener que acudir a linares: “No me ha supuesto mucho problema ir hasta Linares porque tenemos coche, pero tiene que ser o mi mujer o mi hijo y mi hijo tuvo que pedir permiso en el trabajo para llevarme. Él trabaja en Salamanca”.

Él ha recibido la vacuna en la última semana de febrero por dependiente y porque tiene ya ochenta años. Sin embargo, las vacunaciones masivas en el medio rural no comenzaron hasta el lunes siguiente en Ciudad Rodrigo para los mayores de 90 años. Hasta ese momento, por norma general, se habían vacunado a los dependientes en sus casas, pero el centro de salud de Linares acogió el jueves 25 de febrero una jornada de vacunación de los pacientes sin necesidad de salir del coche, como se está haciendo en otros lugares. Allí le correspondió su primera dosis a Rafael dado que lleva con su mujer medio año de fijo en Frades de la Sierra por el tema del COVID. Son pacientes desplazados desde Salamanca y han optado por el pueblo para pasar todo el trance de la pandemia porque están mucho mejor pese a las heladas que cayeron a principios de año.

La próxima dosis le toca a los 21 días por lo que, si todo va según lo previsto, la recibirá el día 18 de marzo. Entonces, igual que en la primera dosis, su hijo tendrá que pedir permiso para acudir con él a la vacunación. De la primera inyección, no se nota nada de nada: “No he tenido ningún síntoma de nada, sólo el pinchazo, igual que cuando me ponen la de la gripe. No he notado nada”.

Pese a tener que haberse desplazado hasta Linares, la localidad no es uno de los puntos de vacunación masiva establecidos por la Junta en la provincia de Salamanca. El centro de Linares se encuentra próximo a Guijuelo, donde las vacunaciones para los mayores de 90 comenzaron el martes pasado, y de Tamames, cuya primera dosis se pondrá el próximo jueves. Todo apunta a que los ciudadanos de esta zona básica de salud tendrán que acudir de ahora en adelante a alguno de estos dos puntos de vacunación cuando se les llame. Rafael, por el contrario, podría recibir su segunda dosis en el coche, pero en Linares.