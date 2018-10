Puerto de Béjar lucha por acabar con una plaga de pulgas

Los vecinos de la calle Cañada en Puerto de Béjar ya no saben que hacer para exterminar una plaga de pulgas detectadas en una antigua casa ubicada en el número 27.

Fue a mediados de septiembre cuando murió en su interior un perro y acudió el Seprona para conocer el estado en el que se encontraba el lugar. El cadáver del animal fue retirado pero las pulgas siguen allí campando a sus anchas y poniendo en peligro la salubridad de una veintena de vecinos de los edificios colindantes.

Cansados de la situación, han recurrido al Ayuntamiento de Puerto de Béjar, además de reclamar al propietario que tome medidas para solucionar el problema. "Hemos echado productos de distintas marcas para acabar ellas pero se reproducen muy rápido", lamentaba ayer el alcalde de Puerto, José Luis Martín.

Uno de los afectados es Ángel Domínguez Martín, que vive con su madre de 93 años y su hermano en una casa donde ha entrado ya la plaga. "Me afecta el problema más que al resto, pero la culpa no la tiene el Ayuntamiento, sino los gatos de un vecino", al que pidió que limpiara una cuadra que se encuentra junto a la ´casilla´. Otros afectados son José Ángel Bogallo que reconoce que llevaba sin ir a Puerto más de un mes por las pulgas y también Dominica Gallego, que denuncia que no puede ni abrir las ventanas de su casa para ventilar.

Los vecinos culpan de la presencia de las pulgas a la existencia de excrementos de animales en el interior de la ´casilla´, aunque al menos tienen la esperanza de que con el frío desaparecerán "hasta el verano cuando volveremos a empezar".

Por ello, el Ayuntamiento y los afectados piden ayuda para solucionar el problema, que se ha ido extiendo calle arriba sin que sepan como frenarlo.