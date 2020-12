Poldo, el zapatero y maestro de baile charro de Mogarraz que sigue en plena forma a sus 80 años

Sin haber abandonado nunca su vida entre Mogarraz y La Alberca, el talento de este bailaor charro le ha llevado a multitud de lugares en los que le reconocen sin haber pisado nunca antes, y ha atraído a medios internacionales hasta su humilde hogar. Con ochenta años a sus espaldas, Leopoldo Hernández, conocido como “Poldo”, ya ha perdido la cuenta de la cantidad de premios, reconocimientos y recuerdos enmarcados que atesora y se siente aún lleno de energía, mientras se plantea dónde encontrará espacio para más recuerdos en sus paredes. –¿Se ve a si mismo como un jubilado? –A los cincuenta años tuve una operación muy fuerte de columna, estuve mucho en el hospital, y me dieron media pensión, pero con eso no tenía ni para empezar, así que empecé en la zapatería. Sigo haciendo calzado y recibo encargos, y además sigo bailando, y lo voy a seguir haciendo siempre. Y el calzado artesanal es algo que ya casi nadie hace. Tengo 80 años y en febrero cumpliré 81. –¿Cómo ha sido su actividad como bailaor este verano teniendo en cuenta la situación de pandemia? –He seguido teniendo actuaciones, ha habido siete. Hemos ido a Fuentes, a Villoria, Vitigudino, Lumbrales... Esto que hacemos es una cosa muy bonita. Todas las actuaciones siempre en espacios abiertos, claro. Ahora hemos parado el curso de castañuelas y los cursos de baile, no se han podido hacer por miedo a que se infectara algún niño. –¿Diría que está usted en mejor forma que la mayoría de personas de su edad? –Sí, sí... yo me encuentro muy bien. Mismamente hace poco unos chavales de Ciudad Rodrigo vinieron aquí a comer a Mogarraz, y me preguntaron los años que tenía. Y me dicen: “si no es posible Poldo, si estás muy bien, no puedo creer que tengas ochenta años”.

–¿Cómo ve la evolución de la pandemia de cara al año que viene y la temporada de fiestas? –Estábamos aquí todos esperando a ver si podemos retomar y volver a dar los cursos, a ver si esto se corta un poquito, pero es que esto no para, no sé... Lo veo mal, y no creo que el verano que viene estemos ya bien. Esto va para largo creo yo. –¿A qué dedica su tiempo ahora que no puede impartir los cursos de folclore? –Estoy haciendo castañuelas, hago unas castañuelas preciosas, las tallo yo con diferentes tipos de madera, y me estoy dedicando a hacer eso, además de tocar la gaita y el tamboril, que es algo que yo aprendí a tocar solo. Yo enseñé a los chavales de La Alberca, que tocan muy bien, y a muchos chavales a bailar.

–¿Nunca ha deseado vivir en otro lugar más allá de La Alberca y Mogarraz? –No, porque aquí estamos muy a gusto. Mi mujer es de La Alberca. Nos pasamos los veranos en La Alberca varios meses, dos o tres, cuando llega el calor nos subimos para allá. Además allí tenemos una bodega en la que hemos hecho muchísimas fiestas. Yo creo que la conocen todos los tamborileros de Salamanca. Nos hemos pasado allí unas fiestas muy pero que muy fuertes, de hasta cuarenta personas allí metidas. –¿Echa usted de menos la fiesta, el jaleo y las multitudes, siendo bailaor charro? –Pues este año por ejemplo las chavalas en La Alberca cuando no se pudo bailar, pues lloraban, porque se suspendió todo, y cuando hay que bailar a la Virgen yo preparo lo menos 45 personas, y lo organizo y preparo yo todo.

