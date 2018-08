Un centenario muy especial

Querida abuela Pura:



El 14 de agosto fue la víspera de Nuestra Señora, es el día de tu cumpleaños, el día que cumplirías los tan ansiados 100 años, a los que estábamos esperando para celebrarlo e irnos de "jarana" como tu decías, pero este día llego sin estar tu cuerpo con nosotros.



Me da mucha tristeza que no estes aquí para poderte felicitar y darte el abrazo y el beso mas grande que nadie se imagina y hacerte el homenaje que te merecías por tu larga vida.



Me sigo acordando cada día de ti y de todos los momentos vividos a tu lado y nunca se me olvidaran ya que uno no se muere cuando el corazón deja de latir, si no se muere cuando los recuerdos dejan de existir por ello tu vivirás siempre en mi.



¡Muchas felicidades abuela!

Tu nieto José Luis que te quiere y no te olvida.