Una nueva centenaria en la provincia

Juntos en la salud, en la enfermedad y hasta en la guerra, una historia que podría parecer una novela pero que forma parte de la intensa vida de Constanza Sánchez González, que este viernes se ha convertido en una nueva centenaria de la provincia salmantina.

Constanza vino al mundo un 8 de febrero de 1919 en la localidad abulense de Carpio Medianero donde pasó su infancia y juventud y donde a los 19 años contrajo matrimonio con Teodosio Gómez, un joven del mismo pueblo que conocía desde siempre. Teodosio trabajaba en Madrid como conductor de un camión de reparto de hielo y Constanza se trasladó a la capital para iniciar una nueva vida junto a su marido.

Apenas unos meses más tarde el estallido de la Guerra Civil trastocó por completo la vida de la joven pareja. "Mandaron a mi marido al frente de las Navas del Marqués y, a pesar de los consejos que me dieron mis padres y mis suegros, yo no lo dudé un instante y me fui con él. Recuerdo que un día estaba guisando y sonó la sirena y tuve que salir corriendo para llegar al refugio", recuerda la centenaria.