La pistas de atletismo de esta localidad salmantina se caen a pedazos

El pésimo estado que presentan las pistas de atletismo del polideportivo municipal al aire libre cobra, de nuevo, actualidad a raíz de las denuncias realizadas por la oposición del grupo Popular y por parte de numerosos vecinos que acuden regularmente al recinto.

El PP critica que dicho problema "no facilita los entrenamientos y, además, no hay medios en estas instalaciones para practicar el salto de altura, longitud, o lanzamiento de peso". Asimismo los populares señalan que echan en falta a lo largo de esta legislatura que la concejala de Deportes, Pilar García, que forma parte de la directiva del club de atletismo "Ciudad de Peñaranda" y es entrenadora del mismo, "no haya exigido a su grupo (PSOE) el acondicionamiento de las pistas, ya que en pasadas legislaturas, incluso en las que gobernaba su propio partido, así lo reclamaba, siendo muy crítica con el estado de estas instalaciones", afirman.

La oposición recuerda, también, que las mencionadas pistas se realizaron gobernando el PSOE, y que su arreglo era uno de los compromisos electorales junto al cerramiento y mejora de las pistas de balonmano y baloncesto y accesos independientes a las mismas, promesas que aún no se han hecho realidad.

"Agotada prácticamente la legislatura, las pistas siguen en un estado lamentable y el Partido Socialista no ha mostrado intención de acometer estas obras, incumpliendo así otra de sus promesas electorales, ya que en ningún ejercicio se ha dotado de presupuesto para realizar esta inversión y eso que, según el concejal de Economía, los indicadores económicos del Ayuntamiento son positivos", comentan por parte del grupo municipal Popular en el Ayuntamiento.

A día de hoy buena parte de la longitud de las pistas ha perdido la pintura azul que recubría el material de base así como las líneas que delimitan las calles para los atletas y en varias zonas se acumula gran cantidad de agua en cuanto llueve.



El cercado para impedir que los visitantes del polideportivo accedan al campo de fútbol de hierba artificial impide, también, el uso de las pistas a los que quieran entrenar en ellas de forma libre.