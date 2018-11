Carmen Montero Nodal celebra su 103 cumpleaños en Peñaranda

pequeño pueblo abulense cercano a la frontera con Peñaranda donde yo ejercí como Maestro Nacional. Y al preguntar por sus gentes y las novedades, me comentó que su madre vivía, ya mayor y que estaba a punto de cumplir 103 años y que se encontraba bastante bien. Le mostré que me gustaría verla y charlar con ella y ahí quedo la cosa, hasta que el domingo, día 4, que recibo una llamada de Mari Carmen contándome que hoy es el día que su madre cumple los 103 años y han decidido celebrarlo reuniendo a toda la familia en una comida en un restaurante peñarandino, donde casualmente también nosotros íbamos a comer, así pues tendríamos ocasión de vernos y quedamos que a los postres me acercaría yo hasta su mesa a charlar con ella un rato. Hace un par de meses en un encuentro casual en Peñaranda, coincidí con dos buenos amigos, Mari Carmen y Paco, vecinos de El Ajo,. Y al preguntar por sus gentes y las novedades, me comentó que su madre vivía, ya mayor y que estaba a punto de cumplir 103 años y que se encontraba bastante bien. Le mostré que me gustaría verla y charlar con ella y ahí quedo la cosa, hasta que el domingo, día 4, que recibo una llamada de Mari Carmen contándome que hoy es el día que su madre cumple los 103 años y han decidido celebrarlo reuniendo a toda la familia en una comida en un restaurante peñarandino, donde casualmente también nosotros íbamos a comer, así pues tendríamos ocasión de vernos y quedamos que a los postres me acercaría yo hasta su mesa a charlar con ella un rato.

Y así fue, junto con mi esposa Matilde, nos encaminamos ante la curiosidad de encontrarnos con una señora que cumplía 103. El resto de mi familia también se acercaría luego para felicitarla.

- ¿Cómo se llama?

Carmen Montero Nodal, y nací allí en el Ajo, un día como hoy, 4 de Noviembre, de 1915. Hija de Francisco Montero y de Sofia Nodal.

- ¿Y su infancia Doña Carmen?

Se sonríe y me dice, antes de nada no me llame de usted, porque le conozco hace muchos años y ya era Don Paco el maestro€ y en cuanto a su pregunta, fué una niñez normal, como cualquier niña del pueblo. Ibamos a la escuela con Don Robustiano y era un buen hombre que me quería mucho. Solo había una escuela y era mixta, estábamos juntos los niños y las niñas, éramos 45. A mí me gustaba mucho la lectura y la historia sobre todo cuando el maestro se extendía y profundizaba en algún hecho histórico que le gustaba, como era el caso de Isabel la Católica, la reina paisana.

- Carmen, al verla ahora a sus 103 años tan guapa, me imagino una jovencita muy apuesta y solicitada con muchos pretendientes, ¿no?

Pues mira, a decir verdad, muchos moscarrones€si vi a mi alrededor, pero si te refieres a novios, no. Solo tuve uno y fué con el que me casé. Se llamaba Juan Rodriguez Gonzalez. Era de Cantalapiedra y era labrador. Y como nota curiosa de mi esposo y mía, yo tenia un hermano, Vicente, que se caso con una hermana suya, Teresa. Dos hermanos con dos hermanos

- ¿Cuántos hermanos eran ustedes?

Eramos cinco: Paco, Vicente, Sofia, Pepita y yo, Carmen. Vivimos en una casona en la plaza. Nosotros nos casamos en la Iglesia del Carmen en Salamanca y el Señor premió nuestro cariño y nos envió 7 preciosas criaturas que llenaron de vida y amor nuestra casa y de alegría y de bullicio nuestra estancia: Mari Lili, Pepita, Mari Carmen, Juan Jose, Sagrario, Paco y Sofia. Teníamos una huerta y una chica que se ocupaba de las tareas domesticas.

- ¿Se comía bien en su casa?

Si, aunque seguimos también la costumbre del pueblo de entonces de tener como base de alimentación la matanza y las cosas de la huerta, ademas de que teníamos gallinas, conejos, etc.. Solíamos matar cada año 5 ó 6 cerdos y un novillo

- ¿Los chicos salieron bien? ¿le dieron mucha guerra de peque?os?

La guerra de pequeños, lo normal, pero no más. Yo dí el pecho a todos y se criaron bien. Fueron sobre todo buenas personas. Eso no quita que cuando buscasen inversión siempre la encontrasen.

- Carmen, de estos 103 anos, ¿qué momentos recuerda como el peor y como el mejor?

Como peor, sin duda, la guerra civil. Fueron tiempos duros y difíciles y en el entorno hubo momentos de miseria y necesidad que tuvimos que socorrer y ayudar. Y los mejores fueron la formación de la familia y verlos crecer y aquí nos tienes, haciendo una piña familiar.

- Y de la situación de España de hoy ¿qué me dice?

¡Huy! no me gusta la España que tenemos, no vamos por buen camino, la clase política no va bien encaminada y se observan directrices que no creo que sea el mejor ejemplo a seguir. Esperemos que la sensatez y el sentido común nos haga volver al buen rumbo.

- Carmen, tienes aquí a nuestro alrededor a 56 miembros de tu familia y para terminar me gustaría preguntarte ¿qué le pides a la vida?

qué la voy a pedir después de 103! solo tengo gratitud y que me dé salud si llega alguno mas. Y a Dios que me ayudó a vivir bien, que me ayude a morir mejor cuando Él decida, bueno, de momento, que me deje uno mas para poder volver a las Cabañas el próximo, y eso sí, Don Paco, con ustedes.