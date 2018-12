Un probelma eléctrico calcina dos aulas del colegio de Parada de Arriba

Un problema en el sistema eléctrico del colegio de la localidad ha afectado a las dos clases del centro educativo, dejándolas inservibles para su función, algo que ha obligado a habilitar el aula cultural del municipio para que los niños terminen el trimestre escolar.



"El incidente se produjo a lo largo del puente. No sabemos muy bien qué día y la razón concreta, pero los peritos nos dicen que al parecer ha habido un cortocircuito o se ha recalentado el sistema eléctrico y está todo negro dentro del colegio", afirma el alcalde de la localidad, Marcos Pérez. El incidente no ha causado daños personales y se ha saldado tan sólo con las instalaciones afectadas.



No hubo llamas ni humo que advirtiesen a los vecinos de lo que estaba ocurriendo en el interior del colegio, y por tanto hasta que no se reanudaron las clases nadie advirtió el problema. Y es que nadie de la localidad ha visto nada durante estos días en los que las instalaciones no han tenido actividad.



"Cuando llegaron los niños al colegio y abrieron las aulas vieron que estaba todo negro y no se podía utilizar", aseguró el primer edil.



El colegio de la localidad cuenta con dos aulas a las que acuden a diario un total de 17 niños de distintas edades, repartidos según pertenezcan a los cursos de Educación Infantil o Primaria, y están integrados en el CRA Santo Domingo de Guzmán de Doñinos.



Para solventar el problema con las instalaciones, desde el Consistorio se ha recurrido al seguro de las instalaciones que comenzarán a arreglarse este miércoles. En cuanto al contenido de las aulas y los materiales escolares han solicitado ayuda a la Consejería de Educación para poder reponerlos.



La previsión es que los trabajos de reparación que se van a ejecutar puedan estar concluidos al final del periodo de las vacaciones escolares de Navidad. El objetivo es que los niños puedan volver a utilizar sus aulas "a partir del 8 de enero", concluyó Marcos Pérez.