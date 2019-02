Los vecinos de Montemayor del Río celebran su tradicional matanza por San Blas

Las agradables temperaturas acompañaron este lunes a los vecinos de Montemayor del Río en la celebración de su matanza tradicional, que congregó decenas de vecinos y que, como tiene lugar de forma habitual se celebra en el contexto de las fiestas de San Blas.



Aunque el animal fue sacrificado el sábado por la tarde, la fiesta matancera no tuvo lugar hasta ayer cuando se celebró una copiosa comida en la que no faltó de nada: costilla y panceta, chichas blancas, magro con pimiento o patatas revueltas, entre otros sabrosos manjares. Hubo para hartarse y ni por esas se acabó. Así, la fiesta continuará hoy y se repetirá una comida para todo aquel que quiera participar. Eso sí, faltarán las mujeres que acudan a la celebración de su patrona Santa Águeda. La misa comenzará a la una del mediodía y no faltará la comida, que tendrá lug