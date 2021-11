Montar un bar a coste 0. La fórmula de Ledrada para no perder su “servicio social”

“El Ayuntamiento de Ledrada cede en arrendamiento a coste cero para su explotación el bar del hogar del jubilado, situado junto al consultorio médico, debiendo el arrendatario solamente hacerse cargo de los gastos corrientes de explotación. Está totalmente equipado para su puesta en funcionamiento”, así reza el anuncio que ha realizado el Ayuntamiento de Ledrada para reabrir el bar de los mayores. Llama la atención que el coste será cero al margen de los gastos, que sí deberán correr a cargo del adjudicatario. Es una práctica habitual en los ayuntamientos que ven que cómo muchas personas no pueden afrontar poner en marcha un negocio con un alquiler si no se garantiza el éxito del servicio. Y es que, como señalan algunos hosteleros, el alquiler es un problema que se suma a los seguros sociales, la luz o los salarios de los empleados, si se tienen. Echa para atrás el alquiler en pueblos por lo que los ayuntamientos prefieren no ingresar ese dinero a tener los establecimientos cerrados. Les compensa el servicio social que realizan este tipo de negocios.