Monsagro, parada en la segunda etapa del tour eléctrico de Moveletur 

El domingo 16 por la mañana, la comitiva organizada por la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, abanderada por tres coches eléctricos, recaló en Monsagro tras haber visitado Peña de Francia, en su camino hacia la Sierra de Malcata en el vecino país de Portugal.

Con el fin de promocionar el uso de coches no contaminantes en los espacios naturales, y a su vez, dar un impulso al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales sujetas a normativas muy exigentes en materia de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ha organizado unas jornadas durante el mes de septiembre de turismo sostenible y movilidad eléctrica en espacios naturales (Moveletur).

En la segunda de las etapas, correspondiente al tercer fin de semana del mes de septiembre, una vez tomada la salida en La Alberca, pasando por el santuario mariano de Peña de Francia, la organización ha decretado una parada en Monsagro, los participantes han podido acceder al Centro de Interpretación de los Mares Antiguos ubicado en la localidad, antes de proseguir camino hasta la Sierra de Malcata en Portugal.





A las diez de la mañana los tres vehículos eléctricos pertenecientes a los parques naturales de de las Arribes, Sanabria y las Batuecas – tomaron posesión de la plaza de Monsagro, una vez cumplido el trámite del recibimiento – a base de tamboril, perrunillas y aguardiente – la programada visita al centro de interpretación, ejecutada la cual, sobre las 11 de la mañana - con las campanas repicando llamando a los fieles a la oración, y sirviendo de paso, como grato acompañamiento acústico de despedida – la caravana reinició viaje rumbo a la portuguesa Sierra de Malcata.

Este tipo de jornadas tiene como objetivo añadido, el de dar a conocer las condiciones y puntos de recarga, a las que los futuros usuarios pueden acceder a la hora de solicitar el uso de un vehículo eléctrico de los que se encuentran en los Parques Naturales a disposición del público en general.

La petición debe realizarse o bien on line, Patrimonio Natural.org, o presencial en las propias casas del parque en las que se encuentran los vehículos, a la entrega del coche se exigirá una fianza, que una vez devuelto el vehículo sin ninguna anomalía, será reintegrada de forma inmediata. Los puntos de recarga están ubicados en: La Alberca, Fermoselle y Sobradillo, en la provincia Salmantina y Sanabria en la provincia de Zamora.

Monsagro forma parte de una de las rutas del Parque Natural Las Batuecas- Sierra de Francia, con salida en la alberca, visita al santuario de Peña de Francia y regreso por el Maillo y Cabaco.



Resultan sumamente interesantes, este tipo de iniciativas en pro de las energías limpias, en este proyecto de Tour eléctrico de Moveletur, han colaborado; la Junta de Castilla y León, Diputación de Ávila, Interreg España - Portugal (Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Fondo Europeu de desenvolvimento Regional) Patrimonio Natural de Castilla y León, Eren (Ente regional de la energía de Castilla y León), Adirba (Associaçáo para o Desenvolvimento Integrado da Regiáo do Barroso), Bragança (municipio), instituto Politécnico de Castelo Branco y por último, Oeste Sustentavel (Agencia Regional de Energía e Ambiente do Oeste).

A todos y cada uno de ellos, felicitaciones, va siendo hora de que se tomen iniciativas de esta índole, no podemos permitirnos durante mucho más tiempo, el permanecer sordos a los constantes avisos que nos lanza el planeta tierra.