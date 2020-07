Monsagro suspende oficialmente las fiestas patronales de verano

El pasado jueves, el Ayuntamiento de la villa de Monsagro, publicó en su página web la suspensión oficial de las fiestas en honor al Cristo del Amparo que tradicionalmente se vienen celebrando el segundo fin de semana de septiembre.

Tras ir aplazando la decisión, la situación creada por la pandemia de la Covid-19, no solo no remite, sino que incluso parece recrudecerse con nuevos rebrotes, por ello, la corporación – siguiendo las recomendaciones, tanto de la Junta de Castilla y León, como de la Federación Regional de Municipios y Provincias – ha tomado la decisión de prescindir de la celebración de eventos multitudinarios tales como las tradicionales verbenas, las vaquillas, juegos infantiles, etc. No obstante – si las condiciones lo permiten – se procurará mantener con las debidas medidas de seguridad que las autoridades sanitarias decreten llegado el momento, la parte religiosa, subida de la imagen del Cristo desde la ermita del Humilladero hasta la iglesia, misa solemne y ofertorio.

Así mismo, en Ayuntamiento hace un llamamiento a la población para que en todo momento se responsabilicen y cumplan estrictamente con las medidas decretadas, superar la pandemia es cosa de todos y a todos compete en la misma medida el comprometerse a erradicarla, para ello nada mejor que llevar a cabo todas las medidas tanto recomendadas como obligatorias, mascarillas, higiene y distancia social principalmente.