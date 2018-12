Mogarraz preserva su tradicional y popular bordardo serrano 

Filigrana chica y filigrana grande, empedrao, punto de las cabezas, piñas, asiento la silla... Un buen número de puntos conforman el bordado serrano que también se caracteriza por la variedad cromática y las figuras singulares que se representan. Una técnica que en Mogarraz quieren perpetuar a través de diferentes actividades como el taller de iniciación en este secular arte.



Magdalena Maíllo —mogarreña de 81 años— dirige un curso que reúne a 10 mujeres que no quieren dejar pasar la oportunidad de aprender y perfeccionar los secretos de los hilos serranos. "Algunas están aprendiendo pero algunas ya saben algo y vienen a seguir", asegura la profesora.



Beatriz y Khadija son las más jóvenes del grupo y curiosamente ninguna ha nacido en la Sierra aunque se sienten muy atraídas por este ancestral arte popular. De 45 y 39 años respectivamente, Beatriz nació en Francia y Khadija en Marruecos aunque actualmente residen en Sotoserrano y Mogarraz.



"Son costumbres que me gustan mucho porque mis padres sí son de aquí en incluso he hecho un traje serrano que estrené en las fiestas del pueblo porque en Francia no existe nada parecido", afirma Beatriz.