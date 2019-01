De la tradición a la actualidad: un recorrido por las celebraciones populares de Mancera de Abajo

Pasada la Navidad y con el inicio del nuevo año, comenzaban una vez más el ciclo de fiestas más deseadas para los manceranos; unos festejos que acababan con el silencio solemne y sepulcral que había que aportar a la Semana Santa.

Una de las fiestas más deseadas era la de San Antón, el 17 de enero. Cuántas veces he oído contar a mi abuela Lucía cuan divertido era este día para ella y su generación! Recuerdo la emoción con que me contaba todos los actos del día, tal era su ilusión, que mis ojos alcanzaban a ver esos momentos.

El día de San Antonio Abad se engalanaba a los animales con lazos, cintas y mantas bordadas para que recibieran la bendición parroquial en honor a su patrón. Posteriormente se realizaba la carrera de caballos desde la plaza hasta bordear la cruz del Convento de las Carmelitas Descalzas y acabar de nuevo en el punto de salida. Para rematar los asistentes se iban de tabernas, cosa que a los manceranos siempre nos ha gustado mucho, como la del señor Bernardino o la tía Nuncia. No podía faltar el baile verbenero al caer la noche.

se llevaba a los recién nacidos a la iglesia para que se les impusiera la estola y se ofrecía durante la celebración un bollo maimón. En febrero se celebra el día 2 la fiesta de las Candelas, el último día que se comía el turrón.

En esta fecha, los niños pendientes del regreso de la cigüeña al nido que tenía en la torre de nuestra iglesia. Posteriormente el día 3 es San Blas, "¡Por San Blas la cigüeña verás!" Todos conocemos ese refrán. Ese día todos. No podían faltar las típicas cintas de colores que aún hoy día se siguen vendiendo, según dicen para espantar el mal de garganta, donde se mantenían hasta el miércoles de ceniza.

La tercera fiesta de febrero es Santa Águeda, ¡ay las águedas! o las aguederas como les llamamos nosotros. En esta fiesta no podía faltar el pedir una limosnilla para sufragar el festejo, tampoco faltaba la alegría de los típicos mantones de manila y los trajes charros, así como el convite y el baile. Una festividad exclusiva de las mujeres, que por un día dejaban sus muchas tareas para poder disfrutar sin preocupaciones.



El culmen máximo de explosión festiva se celebraba en c arnaval, donde los actos duraban varios días y gentes de todas las edades participaban en ellos. Esto no quitaba que durante las mañanas, no se trabajara en las tareas del campo u otros oficios.







Qué contar de los carnavales; había trajes coloridos, ropa vieja, máscaras€ como precursor de los cabezudos a falta de presupuesto. También la corrida de la "vaquilla" a manos de los mozos y presidida esta "corrida" por un "alcalde" y unos "concejales" acompañados de sus consortes. En esta ocasión la taberna de "el mudo", hacía las veces de enfermería y un buen chato de vino curaba las heridas. También aparecía Demetrio, con el "higui", tapada su cara, corría con una vara empuntada por un higo para ahuyentar a los niños mientras les tiraba paja. Recuerdo el anhelo de mi tía Gaude al recordar a este personaje y la emoción que transmitía relatándolo. Por aquel entonces también celebraban el entierro de la sardina el miércoles de carnaval, donde no podían faltar las bien pagadas plañideras.

El Miércoles de Ceniza, con la imposición de la misma en la frente, significa el comienzo de la Cuaresma y posterior Semana Santa. Cualquier tipo de encuentro festivo se dejaba de lado y comenzaba la preparación para los actos de una semana tan solemne y seria que por aquel entonces tenía mucho más significado que en la actualidad; pero eso, ya os lo cuento en otra ocasión.

Este artículo es en memoria de mi tía Gaude y mi abuela Luci, sin cuyo relato no hubiese sido posible que estuvieseis leyendo estas líneas.