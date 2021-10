Los vecinos de esta pedanía salmantina, a un paso de decir adiós a sus fosas sépticas

Seiscientos metros de tubería, doce pozos de registro y salvar el cauce del arroyo de La Encina. Esos son los primeros obstáculos que han tenido que superar los operarios que están llevando a cabo una obra que los vecinos de la pedanía de Villamayor esperan desde hace una década: la conexión con el colector de aguas residuales de La Armuña.

Esta obra que ahora se ejecuta gracias a Planes Provinciales supone una inversión que ronda los 60.000 euros y es el primer paso para que los vecinos de Mozodiel puedan prescindir de sus actuales fosas sépticas, que es donde van a parar los residuos de los aseos de la treintena de grandes viviendas que hay en la localidad. La fosa séptica de cada casa tiene una profundidad media de más de tres metros y su capacidad varía, aunque los vecinos coinciden en que “nunca se ha llenado ninguna”.

Tras esta primera inversión llegará otra que debe permitir ejecutar un pozo de registro en la entrada del pueblo, para que después se haga la conexión de cada vivienda al sistema general y ‘condenar’ al olvido las fosas sépticas.

Esta es la primera de las obras vinculadas con el suministro de agua y saneamiento que están planteadas para la localidad. “Es un avance muy deseado por todas las familias”, matizó el alcalde, Iván Martín, “el siguiente reto serán las canalizaciones del agua potable” porque hasta ahora el abastecimiento se realiza a través de pozos privados. “Se hacen análisis y siempre sale que el agua es apta para el consumo. Tan solo hay un pozo que tiene demasiada cal”, reseñó el alcalde pedáneo.

En la localidad hay empadronadas en estos momentos una treintena de personas, a las que desde el lunes se han sumado otras 4 que han llegado para vivir en una de las viviendas de la parte alta del municipio. “La tranquilidad, las vistas y poder tener una casa amplia y al gusto de la familia han sido determinantes para venir aquí a vivir”, señaló el padre de los nuevos vecinos.

Para mucho más adelante queda pendiente la pavimentación del municipio. “Por ahora las calles no generan problemas porque están acondicionadas con zahorra para no acumular agua. La idea de futuro es que no sean calles asfaltadas, sino algo más rústico, tipo adoquinado”, explicó el regidor pedáneo.