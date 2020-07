Los vecinos de la pedanía de Águeda, en Ciudad Rodrigo, disponen por fin de un rehabilitado y adecuado centro social y de actividades gracias a la colaboración entre los dos consistorios que han impulsado la reforma de los locales de las antiguas escuelas.

“Eran unas instalaciones que prácticamente estaban sin mantenimiento desde hace muchos años, con grandes deficiencias y que no eran adecuadas para acoger las actividades que venían demandando los vecinos”, destacó el alcalde pedáneo de Águeda, Alfonso Pérez.

La colaboración entre las dos administraciones locales se ha realizado una inversión de algo más de 30.000 euros, aportando el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 10.000 euros procedentes de la partida dispuesta en el presupuesto municipal para actuaciones en pedanías.

“El Ayuntamiento pedáneo se ha volcado en arreglar estas antiguas escuelas que no solo son el lugar de encuentro y reunión de los vecinos para las actividades que se programen si no también sirve para las reuniones del propio Consistorio al no disponer de otro espacio”, manifestó Marcos Iglesias.

“Una vez rehabilitado, este espacio podrá albergar cursos de la Junta y actividades de todo tipo que hasta ahora no se podían realizar al carecer de un sitio donde desarrollarlas”, afirmó el delegado de Pedanías y Agregados, Ramón Sastre.

Entre las obras realizadas se han sustituido las antiguas ventanas, nueva iluminación y baños, rebajado de techos y repintado de todo el inmueble.