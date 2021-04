Los ayuntamientos de Los Santos y Fuenterroble de Salvatierra ya habían anunciado la posibilidad de recurrir a la justicia para reclamar el canon por la explotación de la mina de wolframio, propiedad de la empresa canadiense Almonty, y lo han hecho porque, como explican los dos alcaldes, se les debe ya el canon de dos años.

La cuantía que les adeuda la empresa responsable de la explotación de la mina a ambos ayuntamientos supera el medio millón de euros de la anualidad de 2020 y de la que se debería abonar ahora también el canon del año 2021. En concreto, el alcalde de Los Santos, Juan Morato, señala que la deuda con su Ayuntamiento se acerca a los 300.000 euros, mientras que a Fuenterroble se le deben en torno a 280.000 euros (140.000 del canon y 40.000 de agua). Ambos consistorios se han puesto de acuerdo en reclamar estas cantidades judicialmente. En opinión de Juan Morato, “se va a cumplir el segundo año y parece que tampoco se va a atender el canon que hay establecido. Alguien tendrá que empezar a poner las cosas en su sitio porque esto no se puede tolerar más. El año pasado no nos pagaron, está en vía judicial el tema. En conversación mantenida con ellos, siguen teniendo voluntad de modificar el contrato de manera unilateral del que nosotros no tenemos ningún interés. Si lo quieren respetar que lo respeten, y si no, que prescindan de ello. Lo que está claro es que no podemos tener una mina abierta dos años ya sin apenas actividad y con una montaña de lodos, ya que si hay lluvias muy fuertes se nos puede ir por toda la dehesa y eso ya lo he advertido a Medio Ambiente y Minas, y ahí estamos”.

Hay preocupación, por tanto, por el riesgo medioambiental y, también, por el problema que supone para las arcas de estos ayuntamientos que cuentan con unas previsiones que no se han satisfecho en estos dos años por el impago del canon, según señalan: “reclamamos íntegramente el canon establecido en el contrato y no se puede pretender que tengamos que reducirlo porque no tengan actividad. Si no tienen actividad, que cierren y se vayan. Es un dinero muy importante con el que no podemos contar, aunque no vamos a renunciar a ello. Lo que está claro es que vamos a pelear hasta el último euro por los ciudadanos. El aval que tienen prevé la restauración de lo que abarca la mina, pero para el canon del alquiler no está establecido el aval”, concluye Morato.