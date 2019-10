ENRIQUE VEGAS

Hoy en día, vivimos en una sociedad donde muchas de las costumbres norteamericanas están ganando fuerza en nuestra vida cotidiana y desgraciadamente apartamos nuestras propias tradiciones a favor de las primeras; este es el caso de Halloween, característico de la sociedad anglosajona, lo equivalente a la noche anterior a nuestro “Día de los Santos”.

El relato que os voy a contar en esta ocasión, me lo describieron muchas veces mi abuela Luci y mi tía Gaude, cada vez que el día de los difuntos se acercaba. La forma de vivir esta fiesta ha cambiado mucho en los últimos veinte años, pasando del profundo dolor por la muerte de los seres queridos a un día de jolgorio, de disfraces, de golosinas y de todo tipo de parafernalia carnavalera.

A mediados del siglo pasado en Mancera esta noche debía ser un tanto tétrica; los mozos jóvenes y solteros se pasaban toda la noche en la torre de la iglesia, eran los encargados de que las campanas estuvieran toda la noche repicando a difunto. Todos los manceranos recordamos ese horrible repique tan triste. No obstante, muy mal no debían pasarlo, puesto que en la propia torre encendían una pequeña hoguera con la que calentarse y se guisaba un cordero para sustento de los mozos, así como unos cántaros de vino.

Pero lo que más podía asustar a los vecinos, en una época donde el alumbrado público era muy escaso, era ver a la señora “Panina”, cuyo nombre y familia desconozco, que estaba toda la noche paseando alrededor de la iglesia, tapada con una sábana en la cabeza y rezando un rosario en honor a los difuntos. ¡Eso sí que sería un buen fantasma para Halloween!

El Día de los Santos, la iglesia se llenaba de gente y cada familia portaba sus propios hacheros negros con velas, dejando la ofrenda a sus difuntos por un año e incluso dos. Tras la misa se acudía al cementerio, donde se rezaba el rosario y después el párroco y los vecinos del pueblo iban tumba por tumba rezando por todos y cada uno de los difuntos, no como hoy en día que solo se reza a los fallecidos durante el año. Según me contaban mi abuela y mi tía, esta ceremonia podía durar horas, saliendo incluso de noche del camposanto. También me dijeron que el párroco Don Clodoaldo, del que los más mayores os acordaréis, cantaba y rezaba a los difuntos en función del dinero que se echara al bote de lata que portaba el monaguillo.

Actualmente, esta ceremonia es mucho más corta y sencilla, con un carácter más íntimo y menos doliente. Los jóvenes y niños encaran este puente como un día de fiesta en el que pasarlo bien y en el que no se tiene ya recuerdo de los familiares o vecinos fallecidos.

“La vida de los muertos está en la memoria de los vivos”, Marco Aurelio.