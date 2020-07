Los actos de este municipio salmantino en recuerdo de todos los vecinos

La Virgen del Carmen ha celebrado este jueves su festividad. Una celebración que tendría que ser especial en Campillo de Salvatierra, de donde es patrona, pero que no podrá ser por culpa del coronavirus y sus efectos. No habrá fiestas como tal y los miles de personas que año tras año se congregaban en la localidad en una de las primeras celebraciones del verano en la comarca tendrán que esperar al año que viene.

Sí se han mantenido dos actos para el próximo domingo, que tendrán lugar cumpliendo toda la normativa sanitaria exigida. El primero será la celebración de la misa. Según explica el alcalde, Juan Carlos Tejedor, “para evitar la propagación del coronavirus hemos tenido que tomar unas medidas. Como sabe toda la gente, aquí, en nuestras fiestas se juntaba muchísima gente. Era bienvenida, pero ahora las circunstancias nos obligan a hacerlo justamente de otra manera y lo reducimos a la misa y la comida del día 19. No podemos arriesgarnos a nada. Invitaciones habrá las mínimos y no vendrán ni pueblos ni el juzgado de paz. Se ha hablado con ellos, se entiende y no hay ningún problema. El año que viene intentaremos que sea de otra manera muy distinta”.

Será una misa por los difuntos de Campillo, donde hubo dos fallecimientos por coronavirus y algún afectado más. El alcalde recuerda que “se va a hacer un pequeño homenaje a los dos fallecidos y, dentro de las invitaciones en la iglesia también habrá sitio para un representante de cada familia. Se les entregará al final un ramo de flores. Todo con las medidas de seguridad”.

También habrá comida, con su fuego de leña en la Plaza Mayor, pero sin masificación de gente. Y es que, tal y como señala Juan Carlos Tejedor, “el reparto se va a hacer de forma extraordinaria con cuatro furgonetas. Cada una cogerá una ruta para repartir. Todo vendrá en sus tuppers cerrados y sólo lo tocará el cocinero. Los repartidores irán con sus mascarillas y guantes y cada familia recibirá tantas cajas con el menú como tiquets entregue”. El menú está formado por paella de marisco, carrilleras estofadas, postre y botella de vino. Desde la junta vecinal se ha pedido que todos los vecinos están a las puertas de casa a la hora del reparto para agilizarlo y conseguir que todos el mundo pueda comer sobre la misma hora.