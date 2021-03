“Tuvimos que hacer unas obras y nos cogió la pandemia aquí y aquí seguimos. Estamos estupendamente”

En toda la pandemia, sólo Nati ha vuelto a Salamanca un par de veces para realizar gestiones. Las demás, tan a gusto en el pueblo. Y es que no necesitan salir para abastecerse ya que, como explica, “para hacer la compra viene uno de Linares, el pescadero, los viernes, y también el de Carrascal. También la panadera, así que lo tenemos surtido y luego los sobrinos nos traen lo demás que necesitamos. Conduzco, pero me dio miedo”. No obstante, Nati conduce y para ir a Linares coge el coche. Lo de acercarse a Salamanca ya es otra cosa: “las veces que he tenido que ir a Salamanca han venido a buscarme porque me daba miedo. Sin embargo, a Linares he idos estos días con mis hermanas a la vacuna y llevo yo el coche”. Una vacuna cuya segunda dosis recibieron la semana pasada las tres hermanas mayores ya que ella, por cuestiones de alergias, no ha podido recibirla aún.

Están contentas y tranquilas por esta situación, aunque no se olvidan de los malos momentos vividos por la familia al inicio de la pandemia. Y es que su hermana pequeña, Conrada, falleció el 1 de abril en el pico de la pandemia y no pudieron acompañar a la familia ni despedirla. “Tuvieron que pasar el luto aquí”, señala el sobrino. Por eso, el siguiente viaje que realizarán a Salamanca será a primeros de mes para la misa que se oficiará en su memoria. Podrán acompañar a su cuñado, José, que también estuvo ingresado, aunque él se encuentra bien. “No poder despedirte de una hermana es duro. Fue el peor momento de la pandemia. Aquí los cinco lo pasamos mal”, señala Nati al recordar aquel momento.