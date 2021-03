“La campaña surge a raíz del primer confinamiento, cuando vimos que en Pizarral se incrementaba el número de personas que estaban en el pueblo, sobre todo de cara a los fines de semana, puentes o en verano”, explica el alcalde de Pizarral, Jesús Ángel Sánchez, a la hora de dar a conocer la campaña “Empadrónate, faltas tú” que ha puesto en marcha.

Y es que, a lo largo de estos meses, se ha puesto de manifiesto que más vecinos ausentes en otros años han optado por pasar el invierno y los meses de confinamiento en el pueblo, pero no todos están censados en el padrón municipal. Se trataría de personas vinculadas al pueblo pero con primera residencia en Guijuelo o Salamanca que han adaptado sus segundas viviendas para sobrellevar mejor los meses de confinamiento domiciliario y las restricciones sanitarias impuestas en Castilla y León.

Ellos son los principales destinatarios de la iniciativa, que pretende apelar también “a ese sentimiento de arraigo con Pizarral”, según señala Sánchez. “La campaña no ofrece beneficios fiscales o ayudas económicas”, indica, pero aquellos que se censen pueden encontrar un impuesto de vehículos más bajo, por ejemplo. También pueden mantener el médico donde estén adscritos ahora ya que, como recuerda el alcalde, “en Castilla y León existe la libre elección de médico de Atención Primaria por lo que no hace falta que se cambien para empadronarse”.

La localidad no tiene comercio, industrias o fincas ganaderas que permitan asegurar sus ingresos por lo que la llegada de fondos vinculados al padrón son fundamentales. Tanto es así que, como alerta el propio alcalde, “de aquí a unos años, y no tardando tanto, no se va a poder sostener el pueblo y no quedará más remedio que Pizarral se convierta en pedanía de algún municipio de alrededor” en lo que considera será un paso atrás para la localidad porque “se pierde la identidad propia y todo lo que ello conlleva”. “Por eso, que piensen en el bien de Pizarral”, concluye Jesús Ángel Sánchez para animar al empadronamiento en esa localidad.