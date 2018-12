Ledesma despide a dos de sus vecinas más emblemáticas

Semana triste para Ledesma ya que nos han dejado dos grandes señoras como son Lucia García Fernández y Andrea Alonso Tavera. La señora Lucía de la que ya hemos hablado en esta sección por ser la mujer de Exuperancio Benito, el cual regentaba un taller de reparaciones de coches y otros vehículos y que ya explicamos concienzudamente aquel día.Esta señora que contaba con 94 años, era Ledesmina de adopción ya que había nacido en el pueblo de Aldealengua a escasos diez km de Salamanca, pero que ya en los años cuarenta vivía en Ledesma por lo que era tan ledesmina como otro cualquiera ya que se hacía querer por todos.

Me decía su hijo Xuper ,ex Alcalde de Ledesma, que tenía una memoria de elefante y que algunas veces han hablado de mí y que se acordaba perfectamente cuando iba por su casa con su otro hijo Manolito y ella nos preparaba la merienda. Uno también se acuerda de su amabilidad ya que me quería como a un hijo más por lo que no podía faltar por mi parte hacerle un homenaje con estas cuatro letras que me salen del corazón. Hasta siempre señora Lucía y gracias por todo.Y sobre Andrea Alonso Tavera: no la conocía tanto pero no por eso la pena es menor. Esta buena mujer falleció en Leganés a los 91 años. Era muy conocida en Ledesma ya que venía de la familia de las Ramas, apodo o mote muy nombrado en esta villa, una gran señora que hasta última hora no se perdía las fiestas de los Corpus ningún año.Vaya mi más sentido pésame para estas dos grandes señoras.