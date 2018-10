La Aceña de Ledesma.

Recuerdos en los años 60 cuando uno iba a esta Aceña con el o la moto carro junto a Pepe Sastre D.E.P., y asombraba cómo funcionaba todo el entramado que conformaba, como si de una Orquesta sinfónica se tratara, un sin fin de poleas y rodillos dentados. Estos lo hacían posible y también me llamaba la atención la limpieza que allí existía, no era para menos, pues se trataba de un producto para comer como es la harina. Esta iba cayendo a un saco muy poquito a poquito, pero incesantemente. Así se iban llenando saco tras saco los cuales se repartirían en un carra de mulas, primero por Generoso y más tarde por mi tío Sebastián, por tiendas y panaderías de esta villa y otros pueblos cercanos.







Todo esto ha quedado en el olvido y ésta Aceña, por malas gestiones, hoy en día está en la más absoluta de las ruinas. Hubo un atisbo por parte del dueño y compradores para hacer una casa rural museo. Una pena que no llegaran a un acuerdo. Ledesma contaba con varias aceñas y molinos en tiempos pasados, ahora no queda ninguno pero no muy lejos existen algunas y algunos molinos, la mayoría de ellos convertidos en casas rurales.

Vamos a nombrar algunos como por ejemplo el de Aldeagutiérrez,El Campo de Ledesma, Pelilla, Cuadrilleros, Doñinos de Ledesma, Zafrón, La Vadima, etc.

También vamos a nombrar algunos de los artilugios de estas Aceñas como Cabria, Tolva, Burro, Canaleta, Guardapolvos, Nadrija, Ojo, Bajera, Arca, Muelas, Poleas y la Rueda de Palas, que es la que gira por la fuerza del agua y mil piezas más que conforman el engranaje de estas Aceñas, las cuales son de origen Romano y Griego. Introducidos en España por los Musulmanes en el siglo VIII con el nombre de Acenia en términos del Castellano y Saniyah en Árabe. Se ha constatado que donde más Molinos y Aceñas existen en nuestra Península, es el la Provincia de Zamora.

Fotografías de periódico por cortesía de José María López Tabernero, fotografía.